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Когда, в какие дни можно купить самые дешевые билеты на поезд
Как сэкономить на билетах «Укрзализныци»
Планирование поездки поездом в Украине может стать значительно более экономным, если знать определенные правила формирования цен на билеты «Укрзализныци». Стоимость проезда зависит от ряда факторов, таких как время года, день недели, тип поезда и класс вагона. Эти правила установлены приказом Министерства инфраструктуры Украины и к базовой стоимости применяются специальные коэффициенты, которые могут как увеличивать, так и уменьшать цену.
В какие дни недели самые дешевые билеты
День недели, в который вы начинаете путешествие, оказывает значительное влияние на конечную цену билета.
Самые выгодные дни для путешествий по обычным поездам — это вторник и среда. В эти дни применяется понижающий коэффициент 0,9, что уменьшает стоимость на 10%.
Самые дорогие дни. Если ваша поездка выпадает на пятницу или воскресенье, будьте готовы заплатить больше. В эти дни действует повышающий коэффициент 1,1, что увеличивает цену на 10%.
Стандартная цена . В понедельник, четверг и субботу стоимость проезда остается неизменной и соответствует базовой (коэффициент 1,0).
Сезонные колебания цен: когда путешествовать выгоднее всего
Цена билета на поезд может существенно отличаться в зависимости от периода года. «Укрзализныця» применяет сезонные коэффициенты, позволяющие пассажирам экономить или, наоборот, требуют немного больше затрат.
Традиционно спрос растет в конце года, особенно с 25 по 31 декабря. В настоящее время к базовой стоимости применяется повышающий коэффициент 1,1, что увеличивает цену билета на 10%. То есть если базовая цена составляет 1000 гривен, в этот период она вырастет до 1100 гривен.
Если вы ищете максимальную экономию, обратите внимание на конец января, а именно с 21 по 31 число. В настоящее время действует понижающий коэффициент 0,85, что делает билеты на 15% дешевле. Базовый билет за 1000 гривен обойдется вам всего в 850 гривен.
Отдельные правила для поездов «Интерсити+»
Для скоростных поездов «Интерсити+» действуют несколько другие коэффициенты, которые также следует учитывать для экономии.
Обычная цена. В понедельник, вторник и среду цена билета на «Интерсити+» сохраняется на стандартном уровне (коэффициент 1,0).
Дешевле. В четверг и субботу стоимость билетов снижается, что делает эти дни выгодными для поездок этим типом поездов.
Дороже . Как и в случае с обычными поездами, в пятницу и воскресенье цена на «Интерсити+» повышается (коэффициент 1,1).
Если вы планируете поездку на «Интерсити+» туда и обратно, у вас есть шанс получить дополнительную скидку. При одновременной покупке билетов в обе стороны предоставляется скидка 10% от общей стоимости. Это отличная возможность сэкономить, если ваши планы поездки четко определены.
Как покупать самые дешевые билеты
Итак, чтобы купить самые дешевые билеты на поезд «Укрзализныци», следует следовать следующим советам:
Выбирайте для поездок вторник или среду. Это самые выгодные дни недели для большинства поездов.
Для «Интерсити+» рассмотрите поездки в четверг или субботу.
Если вы путешествуете на «Интерсити+» в обе стороны, покупайте билеты сразу туда и обратно, чтобы получить 10% скидки.
Избегайте поездок в новогодний период (25-31 декабря), а также в пятницу и воскресенье, если есть возможность, ведь в эти дни самые дорогие билеты.
Планируйте путешествия на конец января (21-31 число) для максимальной сезонной экономии.
Зная эти правила, вы сможете значительно оптимизировать свои расходы на путешествия по железной дороге, делая их не только комфортными, но и бюджетными.