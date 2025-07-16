Когда, в какие дни можно купить самые дешевые билеты на поезд

Самые дешевые билеты на поезда

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Планирование поездки поездом в Украине может стать значительно более экономным, если знать определенные правила формирования цен на билеты «Укрзализныци». Стоимость проезда зависит от ряда факторов, таких как время года, день недели, тип поезда и класс вагона. Эти правила установлены приказом Министерства инфраструктуры Украины и к базовой стоимости применяются специальные коэффициенты, которые могут как увеличивать, так и уменьшать цену.

В какие дни недели самые дешевые билеты

День недели, в который вы начинаете путешествие, оказывает значительное влияние на конечную цену билета.

Самые выгодные дни для путешествий по обычным поездам — это вторник и среда . В эти дни применяется понижающий коэффициент 0,9 , что уменьшает стоимость на 10%.

Самые дорогие дни. Если ваша поездка выпадает на пятницу или воскресенье , будьте готовы заплатить больше. В эти дни действует повышающий коэффициент 1,1 , что увеличивает цену на 10%.

Стандартная цена . В понедельник, четверг и субботу стоимость проезда остается неизменной и соответствует базовой (коэффициент 1,0).

Сезонные колебания цен: когда путешествовать выгоднее всего

Цена билета на поезд может существенно отличаться в зависимости от периода года. «Укрзализныця» применяет сезонные коэффициенты, позволяющие пассажирам экономить или, наоборот, требуют немного больше затрат.

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Традиционно спрос растет в конце года, особенно с 25 по 31 декабря . В настоящее время к базовой стоимости применяется повышающий коэффициент 1,1, что увеличивает цену билета на 10%. То есть если базовая цена составляет 1000 гривен, в этот период она вырастет до 1100 гривен.

Если вы ищете максимальную экономию, обратите внимание на конец января, а именно с 21 по 31 число. В настоящее время действует понижающий коэффициент 0,85, что делает билеты на 15% дешевле. Базовый билет за 1000 гривен обойдется вам всего в 850 гривен.

Отдельные правила для поездов «Интерсити+»

Для скоростных поездов «Интерсити+» действуют несколько другие коэффициенты, которые также следует учитывать для экономии.

Обычная цена. В понедельник, вторник и среду цена билета на «Интерсити+» сохраняется на стандартном уровне (коэффициент 1,0).

Дешевле. В четверг и субботу стоимость билетов снижается, что делает эти дни выгодными для поездок этим типом поездов.

Дороже . Как и в случае с обычными поездами, в пятницу и воскресенье цена на «Интерсити+» повышается (коэффициент 1,1).

Если вы планируете поездку на «Интерсити+» туда и обратно, у вас есть шанс получить дополнительную скидку. При одновременной покупке билетов в обе стороны предоставляется скидка 10% от общей стоимости. Это отличная возможность сэкономить, если ваши планы поездки четко определены.

Как покупать самые дешевые билеты

Итак, чтобы купить самые дешевые билеты на поезд «Укрзализныци», следует следовать следующим советам:

Выбирайте для поездок вторник или среду. Это самые выгодные дни недели для большинства поездов. Для «Интерсити+» рассмотрите поездки в четверг или субботу. Если вы путешествуете на «Интерсити+» в обе стороны, покупайте билеты сразу туда и обратно, чтобы получить 10% скидки. Избегайте поездок в новогодний период (25-31 декабря), а также в пятницу и воскресенье, если есть возможность, ведь в эти дни самые дорогие билеты. Планируйте путешествия на конец января (21-31 число) для максимальной сезонной экономии.

Зная эти правила, вы сможете значительно оптимизировать свои расходы на путешествия по железной дороге, делая их не только комфортными, но и бюджетными.