Киев и ряд областей охватила воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Новость была дополнена дополнительными материалами

В Киеве и нескольких областях Украины вечером 16 июля объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога», — говорится в сообщении ПС.

Реклама

По состоянию на 16 июля 17:27 воздушная тревога была объявлена:

в Киеве;

в Луганской области;

в Донецкой области;

в Харьковской области;

в Сумской области;

в Черниговской области;

в Киевской области;

в Кировоградской области;

в Днепропетровской области;

в Черкасской области;

в Полтавской области

в Запорожской области;

в Автономной Республике Крым.

Карта воздушных тревог 16 июля

Напомним, в ночь на 16 июля российская армия атаковала Винницкую область с применением 28 дронов. Произошли несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры, повреждены жилые дома. По последним данным, из-за атаки пострадали восемь человек.

Из-за атаки на Винницу возник пожар, в результате которого специалисты зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют закрыть окна и не находиться долго на улице.