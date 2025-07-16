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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Киев и ряд областей охватила воздушная тревога

В Воздушных Силах сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве и нескольких областях Украины вечером 16 июля объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога», — говорится в сообщении ПС.

По состоянию на 16 июля 17:27 воздушная тревога была объявлена:

  • в Киеве;

  • в Луганской области;

  • в Донецкой области;

  • в Харьковской области;

  • в Сумской области;

  • в Черниговской области;

  • в Киевской области;

  • в Кировоградской области;

  • в Днепропетровской области;

  • в Черкасской области;

  • в Полтавской области

  • в Запорожской области;

  • в Автономной Республике Крым.

Карта воздушных тревог 16 июля

Карта воздушных тревог 16 июля

Напомним, в ночь на 16 июля российская армия атаковала Винницкую область с применением 28 дронов. Произошли несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры, повреждены жилые дома. По последним данным, из-за атаки пострадали восемь человек.

Из-за атаки на Винницу возник пожар, в результате которого специалисты зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют закрыть окна и не находиться долго на улице.

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