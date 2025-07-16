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Киев и ряд областей охватила воздушная тревога
В Воздушных Силах сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
В Киеве и нескольких областях Украины вечером 16 июля объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом стало известно из карты тревог.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога», — говорится в сообщении ПС.
По состоянию на 16 июля 17:27 воздушная тревога была объявлена:
в Киеве;
в Луганской области;
в Донецкой области;
в Харьковской области;
в Сумской области;
в Черниговской области;
в Киевской области;
в Кировоградской области;
в Днепропетровской области;
в Черкасской области;
в Полтавской области
в Запорожской области;
в Автономной Республике Крым.
Напомним, в ночь на 16 июля российская армия атаковала Винницкую область с применением 28 дронов. Произошли несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры, повреждены жилые дома. По последним данным, из-за атаки пострадали восемь человек.
Из-за атаки на Винницу возник пожар, в результате которого специалисты зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют закрыть окна и не находиться долго на улице.