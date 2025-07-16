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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Литве сбили дрон, который залетел из Беларуси (фото)

Литовские пограничники говорят, что такие БпЛА часто используют контрабандисты.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
В Литве сбили дрон, который залетел с территории Беларуси

В Литве сбили дрон, который залетел с территории Беларуси

В Литве 16 июля пограничники сбили небольшой беспилотник, который залетел на территорию этой страны НАТО из Беларуси.

Об этом заявила Государственная пограничная служба Литвы, сообщает LRT.

Пограничники в Шальчининкском районе Литвы применили антидроновое оборудование и сбили небольшой беспилотник, который влетел с белорусской территории. По данным пограничной службы, такими БпЛА пользуются контрабандисты.

В ночь на 16 июля работники пограничного поста Трибонис услышали вблизи границы с Беларусью в Шальчининкском районе характерный для дрона звук. Тогда же они заметили небольшой беспилотник, летевший от границы с Беларусью в направлении литовской территории.

Патрульные пограничники применили средство перехвата БпЛА. После этого дрон начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.

Разбитый беспилотник нашли примерно в 4 км от границы. Он был оборудован GPS-устройством.

Сбитый в Литве дрон, который залетел из Беларуси

Сбитый в Литве дрон, который залетел из Беларуси

Сбитый в Литве дрон, который залетел из Беларуси

Сбитый в Литве дрон, который залетел из Беларуси

Сбитый в Литве дрон, который залетел из Беларуси

Сбитый в Литве дрон, который залетел из Беларуси

Заметим, чужие беспилотники уже не впервые пересекают границы Литвы из Беларуси. Так, 10 июля в эту страну с белорусской территории залетел российский дрон.

После инцидента глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила об отсутствии признаков того, что дрон был намеренно направлен на территорию страны НАТО, и подчеркнула, что он не представлял угрозы для населения.

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