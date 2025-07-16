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Как правильно стирать, чтобы уничтожить бактерии: ответ удивит
Оказалось, что большинство из нас стирают вещи так, что бактерии остаются внутри.
Ваша одежда может выглядеть чистой, но на самом деле содержать опасные бактерии. Британский врач Крис ван Туллекен предупреждает: большинство людей стирают вещи неправильно, и именно поэтому носят микробы на себе.
Об этом пишет Daily mail.
Выступая в эфире BBC Morning Live, известный врач и телеведущий Крис ван Туллекен призвал британцев пересмотреть свои привычки по стирке. По его словам, температура стирки 40°C — это «худший вариант»: она не убивает бактерии, как 60°C, но и не энергосберегающая, как 30°C или даже 20°C.
«Лично я не вижу смысла в 40 градусах, потому что это слишком тепло, чтобы быть дешевым, и слишком холодно, чтобы убить что-то», — подчеркнул врач.
Он призывает стирать вещи при 60°C, если в семье кто-то болеет — такую температуру советует и ВОЗ, ведь она уничтожает возбудителей норовируса, гриппа и других инфекций. Во всех остальных случаях достаточно 30 или даже 20°C, но только при использовании соответствующего моющего средства и регулярной очистки самой стиральной машины.
«Поддон для моющего средства, резиновые уплотнители, фильтр — все это нужно чистить, иначе стирка не имеет смысла», — добавил он.
Кроме того, он предупредил, что оставлять влажную одежду в барабане — опасно: это способствует размножению грибка, а впоследствии вещи приобретают неприятный запах.
Полезные советы от врача:
Стирайте при 60°C, если в семье есть больные.
Для обычной стирки выбирайте 20–30°C и соответствующее моющее средство.
Регулярно чистите стиральную машину: фильтр раз в 3-6 месяцев, поддон ежемесячно.
Во избежание плесени оставляйте дверцу открытой после стирки.
Если вы хотите, чтобы ваша одежда была действительно чистой — прислушивайтесь к советам эксперта, потому что даже невидимые микробы могут иметь очень видимые последствия для здоровья.
Напомним, ранее мы писали , что однозначно следует стирать новую одежду перед тем, как носить ее. И дело не только в гигиене: на ткани могут оставаться химикаты, красители, бактерии, способные вызвать раздражение кожи. Так что стирка новых вещей — это не предостережение, а необходимость для вашего здоровья.
Даже если одежда выглядит совершенно новой, к вам она прошла немало этапов: производство на фабрике, транспортировка, хранение на складах, демонстрация в магазине и примерка другими покупателями.