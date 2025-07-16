Как правильно стирать, чтобы уничтожить бактерии: ответ удивит

Стиральная машина / © Фото из открытых источников

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Ваша одежда может выглядеть чистой, но на самом деле содержать опасные бактерии. Британский врач Крис ван Туллекен предупреждает: большинство людей стирают вещи неправильно, и именно поэтому носят микробы на себе.

Об этом пишет Daily mail.

Выступая в эфире BBC Morning Live, известный врач и телеведущий Крис ван Туллекен призвал британцев пересмотреть свои привычки по стирке. По его словам, температура стирки 40°C — это «худший вариант»: она не убивает бактерии, как 60°C, но и не энергосберегающая, как 30°C или даже 20°C.

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«Лично я не вижу смысла в 40 градусах, потому что это слишком тепло, чтобы быть дешевым, и слишком холодно, чтобы убить что-то», — подчеркнул врач.

Он призывает стирать вещи при 60°C, если в семье кто-то болеет — такую температуру советует и ВОЗ, ведь она уничтожает возбудителей норовируса, гриппа и других инфекций. Во всех остальных случаях достаточно 30 или даже 20°C, но только при использовании соответствующего моющего средства и регулярной очистки самой стиральной машины.

«Поддон для моющего средства, резиновые уплотнители, фильтр — все это нужно чистить, иначе стирка не имеет смысла», — добавил он.

Кроме того, он предупредил, что оставлять влажную одежду в барабане — опасно: это способствует размножению грибка, а впоследствии вещи приобретают неприятный запах.

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Полезные советы от врача:

Стирайте при 60°C, если в семье есть больные.

Для обычной стирки выбирайте 20–30°C и соответствующее моющее средство.

Регулярно чистите стиральную машину: фильтр раз в 3-6 месяцев, поддон ежемесячно.

Во избежание плесени оставляйте дверцу открытой после стирки.

Если вы хотите, чтобы ваша одежда была действительно чистой — прислушивайтесь к советам эксперта, потому что даже невидимые микробы могут иметь очень видимые последствия для здоровья.

Напомним, ранее мы писали , что однозначно следует стирать новую одежду перед тем, как носить ее. И дело не только в гигиене: на ткани могут оставаться химикаты, красители, бактерии, способные вызвать раздражение кожи. Так что стирка новых вещей — это не предостережение, а необходимость для вашего здоровья.

Даже если одежда выглядит совершенно новой, к вам она прошла немало этапов: производство на фабрике, транспортировка, хранение на складах, демонстрация в магазине и примерка другими покупателями.

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