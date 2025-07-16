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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
68
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2 хв

Як правильно прати, щоб знищити бактерії: відповідь здивує

Виявилось, що більшість із нас перуть речі так, що бактерії залишаються всередині.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пральна машина

Пральна машина / © Фото з відкритих джерел

Ваш одяг може виглядати чистим, але насправді містити небезпечні бактерії. Британський лікар Кріс ван Туллекен попереджає: більшість людей перуть речі неправильно, і саме тому носять мікроби на собі.

Про це пише Daily mail.

Виступаючи в ефірі BBC Morning Live, відомий лікар і телеведучий Кріс ван Туллекен закликав британців переглянути свої звички щодо прання. За його словами, температура прання 40°C — це «найгірший варіант»: вона не вбиває бактерії, як 60°C, але й не є енергоощадною, як 30°C чи навіть 20°C.

«Особисто я не бачу сенсу в 40 градусах, бо це надто тепло, щоб бути дешевим, і надто холодно, щоб щось убити», — наголосив лікар.

Він закликає прати речі при 60°C, якщо в родині хтось хворіє — таку температуру радить і ВООЗ, адже вона знищує збудників норовірусу, грипу та інших інфекцій. У всіх інших випадках достатньо 30 або навіть 20°C, але тільки за умови використання відповідного мийного засобу і регулярного очищення самої пральної машини.

«Піддон для мийного засобу, гумові ущільнювачі, фільтр — усе це треба чистити, інакше прання не має сенсу», — додав він.

Крім того, він попередив, що залишати вологий одяг у барабані — небезпечно: це сприяє розмноженню грибка, а згодом речі набувають неприємного запаху.

Корисні поради від лікаря:

  • Періть при 60°C, якщо в родині є хворі.

  • Для звичайного прання обирайте 20–30°C і відповідний мийний засіб.

  • Регулярно чистіть пральну машину: фільтр — раз на 3–6 місяців, піддон — щомісяця.

  • Залишайте дверцята відкритими після прання, щоб уникнути плісняви.

Якщо ви хочете, щоб ваш одяг був справді чистим — дослухайтесь до порад експерта, бо навіть невидимі мікроби можуть мати дуже видимі наслідки для здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали, що однозначно варто прати новий одяг перед тим, як носити його. І справа не лише в гігієні: на тканині можуть залишатися хімікати, барвники, бактерії, які здатні викликати подразнення шкіри. Тож прання нових речей — це не пересторога, а необхідність для вашого здоров’я.

Навіть якщо одяг виглядає абсолютно новим, до вас він пройшов чимало етапів: виробництво на фабриці, транспортування, зберігання на складах, демонстрацію в магазині та примірювання іншими покупцями.

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