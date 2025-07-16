У Херсонській області утворився торнадо (відео)

Торнадо в Херсонській області / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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У середу, 16 липня, в Херсонській області утворився торнадо. Стовп вихору піднявся на відкритій місцевості неподалік залізничних колій.

Відео природного явища опублікував начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Сезон торнадо на Херсонщині!», — написав Прокудін.

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Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не зафіксовано.

Дата публікації 17:09, 16.07.25 Кількість переглядів 14 У Херсонській області зафіксували торнадо

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні, ймовірно, спостерігатиметься збільшення випадків смерчів і торнадо. Експерти пояснюють це тим, що Україна входить до так званої зони «торнадо», де можливе утворення цих небезпечних атмосферних явищ. Через зміну клімату та підвищення середньої температури зростає ймовірність виникнення сильних гроз, граду і смерчів, особливо за різких перепадів температури.

Раніше в Україні вже фіксували подібні атмосферні явища. Зокрема, 3 червня над Черніговом пронісся потужний смерч. А 30 травня мешканці міста спостерігали ще один вихор — він кружляв у хмарах просто над центром.

Навесні торнадо також помітили на Київщині, у Броварському районі. Свідки зафільмували, як повітряний вихор піднімає пил та уламки на велику висоту.

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Синоптики попереджають: цього літа кількість смерчів і торнадо в Україні може зрости через погодні аномалії та нестійкі повітряні маси.