В ВСУ после 60: кого могут призвать добровольно и при каких условиях

Мобилизация в Украине. / © ТСН.ua

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Несмотря на общий предельный возраст для службы, украинские мужчины после 60 лет могут остаться в армии или присоединиться к ВСУ добровольно. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательство в условиях полномасштабной войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Антон Маринич.

Обычно по достижению 60-летнего возраста граждане исключаются из военного учета. Однако новые нормы позволяют оставаться на службе еще до 5 лет, если военнослужащий сам этого хочет. Для этого он должен быть признан пригодным по состоянию здоровья, иметь соответствующую квалификацию и опыт.

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Кроме того, уже не подлежащие мобилизации мужчины могут добровольно подписать контракт с ВСУ после 60 лет.

"Остаться в армии после 60 разрешается только тем, кто имеет высокую профессиональную подготовку, практический опыт и признан ВЛК пригодным к службе", - отметил Маринич.

Какой предельный возраст у военных

Возраст, в который военнослужащий может находиться в армии, зависит от звания:

Рядовые, сержанты, старшины, младшие и старшие офицеры - до 60 лет;

Высший офицерский состав – до 65 лет.

В запасе также действует возрастное деление по разрядам:

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Рядовой состав – первый разряд до 35 лет, второй – до 60;

Младшие офицеры – первый разряд до 45, второй – до 60;

Старшие офицеры – первый разряд до 50 или 55, второй – до 60 или 65 лет.

Напомним, ранее украинский парламент поддержал предложение разрешить мобилизацию добровольцев старше 60 лет.

Принятый Советом законопроект предусматривает, что во время действия военного положения граждане от 60 лет, которые пройдут военно-врачебную комиссию и получат согласие командира части, смогут добровольно подписать контракт на службу.