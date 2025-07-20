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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Въезд в Евросоюз станет втрое дороже: сколько будет стоить разрешение

Плата за разрешение ETIAS на въезд в Европейский Союз может вырасти из-за инфляции и дополнительных функций системы.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Украинцы в ЕС

Украинцы в ЕС / © ТСН.ua

Европейская Комиссия предложила повысить плату за получение разрешения на въезд в страны Европейского Союза в рамках системы Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS). В частности, размер сбора планируется увеличить с 7 до 20 евро.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

Такое решение обосновано ростом инфляции с 2018 года, когда была установлена первоначальная сумма, а также дополнительными затратами на разработку и внедрение новых технических функций системы ETIAS. Введение обновленной стоимости состоится после официального запуска системы, запланированного на последний квартал 2026 года.

Разрешение ETIAS будет действительным в течение трех лет, что позволит путешественникам многократно пользоваться им в течение этого периода. В то же время от уплаты сбора освобождаются определенные категории лиц: дети до 18 лет, люди старше 70 лет, а также члены семей граждан ЕС или граждан третьих стран, которые имеют право на свободное передвижение по территории Евросоюза.

Это изменение вызвало дискуссии среди экспертов и потенциальных туристов, но Еврокомиссия подчеркивает необходимость адаптации системы к современным вызовам безопасности и техническим требованиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский совет утвердил новые правила для Шенгенских виз, которые включают более тщательную проверку заявителей.

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