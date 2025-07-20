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Косить газоны летом приходится почти каждую неделю. Но что делать с той горой травы, которая остается после этого? Просто выбросить ее или сжечь — не только неэкологически, но и расточительно. Ведь скошенная трава может стать ценным ресурсом для вашего огорода или сада.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Мульча из скошенной травы. Подсохшую траву можно использовать как мульчу. Она хорошо сохраняет влагу в почве, сдерживает рост сорняков и постепенно обогащает землю питательными веществами. Важно лишь, чтобы у травы не было семян — иначе новые ростки появятся уже на грядке.

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Жидкое удобрение. Скошенная трава содержит много азота. Чтобы сделать жидкое удобрение, достаточно залить ведро травы водой и оставить под крышкой на 2–3 недели. Затем процедить и разбавить водой в соотношении 1:5. Такую смесь следует использовать раз в две недели.

Трава станет прекрасной составляющей компостной кучи. Для этого ее следует смешать с другими органическими отходами, регулярно перемешивать и увлажнять.

Возврат на газон. Можно просто оставить подстриженное зеленое покрытие на газоне. Оно будет разлагаться и возвращать питательные вещества обратно в почву, что улучшит состояние дерна.

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