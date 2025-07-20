Смородина — одна из самых ценных летних ягод / © Pixabay

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Замороженная смородина — идеальный вариант насладиться ягодами зимой. Также можно приготовить выпечку, компот.

Рассказываем как это можно сделать.

Как заморозить целые ягоды смородины

Разложите смородину по небольшим чистым сухим пакетам, выгоните воздух, закройте пакеты и положите в морозильную камеру.

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Ягодное пюре

Технология заморозки следующая:

тщательно вымыть смородину через дуршлаг, избавить ее от веточек

засыпать ягоды в чашу блендера, добавить сахар

измельчить смородину до состояния пюре

перелить в пластиковый контейнер

поставить в морозильную камеру

Сохранять смородину лучше при температуре -18°C. Срок, в который лучше использовать ягоду: до 6-8 месяцев для обычных блюд и до 4-6 месяцев для детского питания.

Ранее мы писали, как можно приготовить домашнее вино из смородины. Как это сделать — читайте в новости.