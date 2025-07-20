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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Як заморозити смородину на зиму — зручні способи

Щоб зберегти смак смородини і користь на зиму, потрібно правильно підготувати до заморожування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Смородина — одна з найцінніших літніх ягід

Смородина — одна з найцінніших літніх ягід / © Pixabay

Заморожена смородина — ідеальний варіант насолодитися ягодами взимку. Також можно приготувати випічку, компот.

Розповідаємо, як це можна зробити.

Як заморозити цілі ягоди смородини

Розкладіть смородину по невеликих чистих сухих пакетах, вигоніть повітря, закрийте пакети та покладіть у морозильну камеру.

Ягідне пюре

Технологія заморозки наступна:

  • ретельно вимити смородину через друшляк, позбавити її від гілочок

  • засипати ягоди в чашу блендера, додати цукор

  • подрібнити смородину до стану пюре

  • перелити в пластиковий контейнер

  • поставити в морозильну камеру

Зберігати смородину краще при температурі -18°C. Термін, у які краще використати ягоду: до 6–8 місяців для звичайних страв та до 4-6 місяців — для дитячого харчування.

Раніше ми писали, як можна приготувати домашнє вино зі смородини. Як це зробити — читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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