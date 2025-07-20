Смородина — одна з найцінніших літніх ягід / © Pixabay

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Заморожена смородина — ідеальний варіант насолодитися ягодами взимку. Також можно приготувати випічку, компот.

Розповідаємо, як це можна зробити.

Як заморозити цілі ягоди смородини

Розкладіть смородину по невеликих чистих сухих пакетах, вигоніть повітря, закрийте пакети та покладіть у морозильну камеру.

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Ягідне пюре

Технологія заморозки наступна:

ретельно вимити смородину через друшляк, позбавити її від гілочок

засипати ягоди в чашу блендера, додати цукор

подрібнити смородину до стану пюре

перелити в пластиковий контейнер

поставити в морозильну камеру

Зберігати смородину краще при температурі -18°C. Термін, у які краще використати ягоду: до 6–8 місяців для звичайних страв та до 4-6 місяців — для дитячого харчування.

Раніше ми писали, як можна приготувати домашнє вино зі смородини. Як це зробити — читайте у новині.