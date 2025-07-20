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Косити газони влітку доводиться чи не щотижня. Але що робити з тією горою трави, яка залишається після цього? Просто викинути її або спалити — не лише неекологічно, а й марнотратно. Адже скошена трава може стати цінним ресурсом для вашого городу чи саду.

Про це пише Gazeta.ua.

Мульча зі скошеної трави. Підсохлу траву можна використати як мульчу. Вона добре зберігає вологу в ґрунті, стримує ріст бур’янів і поступово збагачує землю поживними речовинами. Важливо лише, щоб трава не мала насіння — інакше нові паростки з’являться вже на грядці.

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Рідке добриво. Скошена трава містить багато азоту. Щоб зробити рідке добриво, достатньо залити відро трави водою і залишити під кришкою на 2–3 тижні. Потім процідити та розвести водою у співвідношенні 1:5. Таку суміш варто використовувати раз на два тижні.

Компостування. Трава стане чудовою складовою компостної купи. Для цього її слід змішати з іншими органічними відходами, регулярно перемішувати та зволожувати. Це прискорить процес перетворення на добриво.

Повернення на газон. Можна просто залишити підстрижене зелене покриття на газоні. Воно розкладатиметься й повертатиме поживні речовини назад у ґрунт, що покращить стан дерну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що змії на подвір’ї, у теплицях чи на городі — неприємна, а часом і небезпечна ситуація для будь-якого господаря. Навіть якщо мова йде про відносно безпечних вужів, їхня поява може викликати серйозний дискомфорт. Та є просте і ефективне рішення: використати силу природи — а саме певні рослини, запах яких змії просто не переносять.

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