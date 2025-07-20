ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
2 хв

Скошена трава — не сміття: що з нею робити влітку

Не поспішайте палити скошену траву — вона може стати в пригоді вашому городу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Газон

Газон / © Credits

Косити газони влітку доводиться чи не щотижня. Але що робити з тією горою трави, яка залишається після цього? Просто викинути її або спалити — не лише неекологічно, а й марнотратно. Адже скошена трава може стати цінним ресурсом для вашого городу чи саду.

Про це пише Gazeta.ua.

Мульча зі скошеної трави. Підсохлу траву можна використати як мульчу. Вона добре зберігає вологу в ґрунті, стримує ріст бур’янів і поступово збагачує землю поживними речовинами. Важливо лише, щоб трава не мала насіння — інакше нові паростки з’являться вже на грядці.

Рідке добриво. Скошена трава містить багато азоту. Щоб зробити рідке добриво, достатньо залити відро трави водою і залишити під кришкою на 2–3 тижні. Потім процідити та розвести водою у співвідношенні 1:5. Таку суміш варто використовувати раз на два тижні.

Компостування. Трава стане чудовою складовою компостної купи. Для цього її слід змішати з іншими органічними відходами, регулярно перемішувати та зволожувати. Це прискорить процес перетворення на добриво.

Повернення на газон. Можна просто залишити підстрижене зелене покриття на газоні. Воно розкладатиметься й повертатиме поживні речовини назад у ґрунт, що покращить стан дерну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що змії на подвір’ї, у теплицях чи на городі — неприємна, а часом і небезпечна ситуація для будь-якого господаря. Навіть якщо мова йде про відносно безпечних вужів, їхня поява може викликати серйозний дискомфорт. Та є просте і ефективне рішення: використати силу природи — а саме певні рослини, запах яких змії просто не переносять.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie