Одна из стран ЕС усложнила правила получения гражданства

Паспорт / © Pixabay

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Португалия существенно усложнила процесс получения гражданства. Теперь, чтобы получить португальский паспорт, нужно легально прожить в стране не менее десяти лет, сдать экзамены по языку, знать политическую систему и права граждан, а также публично присягнуть на верность демократическим ценностям.

Об этом пишет Euronews.

Эти изменения стали результатом решения Совета министров Португалии, который одобрил четыре законодательных акта, касающихся гражданства и иммиграционной политики. По словам министра-делегата при правительстве Антониу Лейтау Амару, отныне срок пребывания для подачи на гражданство будет считаться не с момента подачи заявления, а с даты получения вида на жительство. Этот шаг, как отметил чиновник, направлен на усиление связи заявителя с португальским обществом.

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Кроме того, автоматического гражданства больше не будут получать дети иностранцев, рожденные на территории Португалии. Для того чтобы такой ребенок стал гражданином, его родители должны не менее трех лет легально проживать в стране и подать соответствующее ходатайство. Правительство также уточнило, что сам факт рождения больше не гарантирует гражданства без волеизъявления.

Еще одно важное нововведение касается знания португальского языка, культуры и политической системы. Теперь каждый заявитель должен пройти обязательное тестирование, а также предоставить письменную декларацию о приверженности демократическим принципам, на которых базируется государство.

Отдельно отменили особый режим для потомков евреев-сефардов, который ранее позволял упрощенную натурализацию. Теперь гражданство по происхождению будет возможным только для правнуков таких лиц и только при условии выполнения общих условий натурализации.

Новые правила предусматривают также возможность лишения гражданства лиц, которые были натурализованы, если они совершили особо тяжкие преступления, предусматривающие не менее пяти лет заключения. Это нововведение определено как дополнительный инструмент наказания, который будет применяться по решению суда.

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Изменения коснулись и Закона об иностранцах. Теперь право на въезд в страну без трудового контракта будет разрешено только для высококвалифицированных специалистов. Правительство планирует сотрудничать с университетами, чтобы привлекать таланты в рамках специальной программы. Кроме того, иммигранты смогут воссоединиться с семьей только после двух лет легального проживания в Португалии.

Что касается граждан стран, входящих в Содружество португалоязычных наций, то они смогут продолжать въезжать в страну, однако их вид на жительство будет ограничен новыми правилами. Также принято создание нового подразделения пограничной полиции в составе Публичной службы безопасности, которое будет контролировать въезд и депортацию нарушителей.

Португалия этими новациями делает ставку на более глубокую интеграцию иммигрантов в общество, отдавая предпочтение квалифицированным и мотивированным кандидатам, которые разделяют ценности страны. Это также ответ на растущие вызовы безопасности и необходимость модернизации иммиграционной политики.

Напомним, ранее мы писали о том, что главная оппозиционная партия Польши PiS предлагает ужесточить правила получения гражданства для мигрантов, которые хотят стать поляками.

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