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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Польша обновила правила пребывания для иностранцев — какой документ будут теперь предъявлять украинцы

Подробности об изменениях в законодательстве Польши, касающихся украинцев.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Польша обновила правила пребывания для иностранцев — какой документ будут теперь предъявлять украинцы

Нововведения для иностранцев в Польше / © Associated Press

Согласно законом «Об изменении некоторых законов с целью устранения несоответствий в визовой системе Польши» к иностранцам применяют в Польше новые требования в сфере образования.

Об этом идет речь в материале polskieradio.pl.

Нововведения для иностранцев в Польше

Согласно обновленным правилам, иностранцы в Польше, желающие поступить в полицейскую школу в Польше, теперь обязаны предоставить сертификат знания польского языка на уровне не ниже B1.

Доктор гуманитарных наук, адъюнкт в Институте славистики Польской академии наук Павел Левчук рассказал о процедуре сертификации польского языка, а также кто имеет право его организовывать, как готовиться к экзамену и какие документы необходимы.

Он также затронул перспективы украинских абитуриентов в польской системе образования.

Подводя итог, подчеркнем, что украинцам в Польше может понадобиться сертификат о знании языка. Документ требуют при поступлении в университет или полицейскую школу, для получения местного гражданства или трудоустройства на государственную службу. Спрашивается, сколько стоит получение сертификата.

Напомним, ранее речь шла о депортации украинца из Польши.

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