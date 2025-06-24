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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
78
Время на прочтение
2 мин

Стейки из молодой капусты: интересный рецепт

Современная кулинария уже давно превратила скромные овощи в настоящих звезд ресторанного меню. И один из ярких примеров — стейк из молодой капусты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Стейки из молодой капусты

Стейки из молодой капусты / © Credits

Это блюдо, которое сочетает в себе легкость, пользу и гастрономическое удовольствие. А с добавлением хамона и сырной шапочки оно превращается в изысканную закуску или даже полноценное основное блюдо. Своим рецептом этого интересного и вкусного блюда поделилась болгар Екатерина Мазуренко.

Ингредиенты

Небольшой кочан молодой капусты
1 шт.
Хамон
4 ломтика
Тертый сыр моцарелла
100 г
Сыр чеддер
50 г
Сметана
2 ст. л.
Соль
Черный молотый перец
Оливковое масло

Приготовление

  1. С молодого кочана обрежьте внешние грубые листья. Затем нарежьте его поперек на толстые круглые ломти — примерно 2-2,5 см толщиной.

  2. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла.

  3. Посолите и поперчите стейки с обеих сторон.

  4. Обжаривайте по 2 мин с каждой стороны — до появления золотистой корочки.

  5. Переложите на застеленный пергаментом противень.

  6. Сверху каждого капустного «стейка» выложите по 1-2 ломтика хамона.

  7. В миске смешайте сметану с тертыми сырами — должна получиться густая паста.

  8. Выложите сырную «шапочку» сверху на хамон.

  9. Поставьте в предварительно разогретую духовку до 180°C.

  10. Запекайте 15 мин до полного расплавления сыра и образования аппетитной корочки.

Подача

  • Подавайте как самостоятельное блюдо с соусом: греческий йогурт с зеленью, сметанно-горчичный или медово-бальзамический.

  • Добавьте к блюду салат из свежих овощей или печеный картофель — будет сытно и сбалансировано.

Советы

  • Вместо сковородки можно обжарить стейки на гриле — аромат будет еще ярче.

  • Для вариаций вкуса добавьте в сырную смесь каплю соуса табаско, горчицы или чеснок.

  • Замените хамон на вяленые томаты или грибы — получится вкусная вегетарианская альтернатива.

Стейк из молодой капусты с хамоном и сырной шапочкой — это пример того, как простые продукты могут превратиться в изысканное блюдо. Нежная текстура капусты, пикантность хамона и растопленный сыр создают идеальный баланс вкуса и аромата.

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