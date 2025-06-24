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Стейки из молодой капусты: интересный рецепт
Современная кулинария уже давно превратила скромные овощи в настоящих звезд ресторанного меню. И один из ярких примеров — стейк из молодой капусты.
Это блюдо, которое сочетает в себе легкость, пользу и гастрономическое удовольствие. А с добавлением хамона и сырной шапочки оно превращается в изысканную закуску или даже полноценное основное блюдо. Своим рецептом этого интересного и вкусного блюда поделилась болгар Екатерина Мазуренко.
Ингредиенты
- Небольшой кочан молодой капусты
- 1 шт.
- Хамон
- 4 ломтика
- Тертый сыр моцарелла
- 100 г
- Сыр чеддер
- 50 г
- Сметана
- 2 ст. л.
- Соль
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- Черный молотый перец
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- Оливковое масло
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Приготовление
С молодого кочана обрежьте внешние грубые листья. Затем нарежьте его поперек на толстые круглые ломти — примерно 2-2,5 см толщиной.
Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла.
Посолите и поперчите стейки с обеих сторон.
Обжаривайте по 2 мин с каждой стороны — до появления золотистой корочки.
Переложите на застеленный пергаментом противень.
Сверху каждого капустного «стейка» выложите по 1-2 ломтика хамона.
В миске смешайте сметану с тертыми сырами — должна получиться густая паста.
Выложите сырную «шапочку» сверху на хамон.
Поставьте в предварительно разогретую духовку до 180°C.
Запекайте 15 мин до полного расплавления сыра и образования аппетитной корочки.
Подача
Подавайте как самостоятельное блюдо с соусом: греческий йогурт с зеленью, сметанно-горчичный или медово-бальзамический.
Добавьте к блюду салат из свежих овощей или печеный картофель — будет сытно и сбалансировано.
Советы
Вместо сковородки можно обжарить стейки на гриле — аромат будет еще ярче.
Для вариаций вкуса добавьте в сырную смесь каплю соуса табаско, горчицы или чеснок.
Замените хамон на вяленые томаты или грибы — получится вкусная вегетарианская альтернатива.
Стейк из молодой капусты с хамоном и сырной шапочкой — это пример того, как простые продукты могут превратиться в изысканное блюдо. Нежная текстура капусты, пикантность хамона и растопленный сыр создают идеальный баланс вкуса и аромата.