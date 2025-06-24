Стейки из молодой капусты: интересный рецепт

Стейки из молодой капусты / © Credits

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Это блюдо, которое сочетает в себе легкость, пользу и гастрономическое удовольствие. А с добавлением хамона и сырной шапочки оно превращается в изысканную закуску или даже полноценное основное блюдо. Своим рецептом этого интересного и вкусного блюда поделилась болгар Екатерина Мазуренко.

Ингредиенты Небольшой кочан молодой капусты 1 шт. Хамон 4 ломтика Тертый сыр моцарелла 100 г Сыр чеддер 50 г Сметана 2 ст. л. Соль Черный молотый перец Оливковое масло

Приготовление

С молодого кочана обрежьте внешние грубые листья. Затем нарежьте его поперек на толстые круглые ломти — примерно 2-2,5 см толщиной. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Посолите и поперчите стейки с обеих сторон. Обжаривайте по 2 мин с каждой стороны — до появления золотистой корочки. Переложите на застеленный пергаментом противень. Сверху каждого капустного «стейка» выложите по 1-2 ломтика хамона. В миске смешайте сметану с тертыми сырами — должна получиться густая паста. Выложите сырную «шапочку» сверху на хамон. Поставьте в предварительно разогретую духовку до 180°C. Запекайте 15 мин до полного расплавления сыра и образования аппетитной корочки.

Подача

Подавайте как самостоятельное блюдо с соусом: греческий йогурт с зеленью, сметанно-горчичный или медово-бальзамический.

Добавьте к блюду салат из свежих овощей или печеный картофель — будет сытно и сбалансировано.

Советы

Вместо сковородки можно обжарить стейки на гриле — аромат будет еще ярче.

Для вариаций вкуса добавьте в сырную смесь каплю соуса табаско, горчицы или чеснок.

Замените хамон на вяленые томаты или грибы — получится вкусная вегетарианская альтернатива.

Стейк из молодой капусты с хамоном и сырной шапочкой — это пример того, как простые продукты могут превратиться в изысканное блюдо. Нежная текстура капусты, пикантность хамона и растопленный сыр создают идеальный баланс вкуса и аромата.