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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Стейки з молодої капусти: цікавий рецепт

Сучасна кулінарія вже давно перетворила скромні овочі на справжніх зірок ресторанного меню. І один із яскравих прикладів — стейк з молодої капусти.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Стейки з молодої капусти

Стейки з молодої капусти / © Credits

Це страва, яка поєднує у собі легкість, користь та гастрономічне задоволення. А з додаванням хамону та сирної шапочки вона перетворюється на вишукану закуску або навіть повноцінну основну страву. Своїм рецептом цієї цікавої та смачної страви поділилася болгарка Катерина Мазуренко.

Інгредієнти

Невеликий качан молодої капусти
1 шт.
Хамон
4 скибочки
Тертий сир моцарела
100 г
Сир чедер
50 г
Сметана
2 ст. л
Сіль
Чорний мелений перець
Оливкова олія

Приготування

  1. З молодого качана обріжте зовнішні грубі листки. Потім наріжте його поперек на товсті круглі скибки — приблизно 2–2,5 см завтовшки.

  2. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.

  3. Посоліть і поперчіть стейки з обох боків.

  4. Обсмажуйте по 2 хв з кожного боку — до появи золотистої скоринки.

  5. Перекладіть на застелене пергаментом деко.

  6. Зверху кожного капустяного «стейка» викладіть по 1–2 скибочки хамону.

  7. У мисці змішайте сметану з тертими сирами — має вийти густа паста.

  8. Викладіть сирну «шапочку» зверху на хамон.

  9. Поставте у попередньо розігріту духовку до 180°C.

  10. Запікайте 15 хв до повного розплавлення сиру та утворення апетитної скоринки.

Подача

  • Подавайте як самостійну страву з соусом: грецький йогурт із зеленню, сметанно-гірчичний чи медово-бальзамічний.

  • Додайте до страви салат зі свіжих овочів або печену картоплю — буде ситно та збалансовано.

Поради

  • Замість сковорідки можна обсмажити стейки на грилі — аромат буде ще яскравіший.

  • Для варіацій смаку додайте у сирну суміш краплю соусу табаско, гірчиці чи часник.

  • Замініть хамон на в’ялені томати чи гриби — вийде смачна вегетаріанська альтернатива.

Стейк із молодої капусти з хамоном і сирною шапочкою — це приклад того, як прості продукти можуть перетворитись на вишукану страву. Ніжна текстура капусти, пікантність хамону та розтоплений сир створюють ідеальний баланс смаку та аромату.

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