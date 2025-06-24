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Стейки з молодої капусти: цікавий рецепт
Сучасна кулінарія вже давно перетворила скромні овочі на справжніх зірок ресторанного меню. І один із яскравих прикладів — стейк з молодої капусти.
Це страва, яка поєднує у собі легкість, користь та гастрономічне задоволення. А з додаванням хамону та сирної шапочки вона перетворюється на вишукану закуску або навіть повноцінну основну страву. Своїм рецептом цієї цікавої та смачної страви поділилася болгарка Катерина Мазуренко.
Інгредієнти
- Невеликий качан молодої капусти
- 1 шт.
- Хамон
- 4 скибочки
- Тертий сир моцарела
- 100 г
- Сир чедер
- 50 г
- Сметана
- 2 ст. л
- Сіль
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- Чорний мелений перець
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- Оливкова олія
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Приготування
З молодого качана обріжте зовнішні грубі листки. Потім наріжте його поперек на товсті круглі скибки — приблизно 2–2,5 см завтовшки.
Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії.
Посоліть і поперчіть стейки з обох боків.
Обсмажуйте по 2 хв з кожного боку — до появи золотистої скоринки.
Перекладіть на застелене пергаментом деко.
Зверху кожного капустяного «стейка» викладіть по 1–2 скибочки хамону.
У мисці змішайте сметану з тертими сирами — має вийти густа паста.
Викладіть сирну «шапочку» зверху на хамон.
Поставте у попередньо розігріту духовку до 180°C.
Запікайте 15 хв до повного розплавлення сиру та утворення апетитної скоринки.
Подача
Подавайте як самостійну страву з соусом: грецький йогурт із зеленню, сметанно-гірчичний чи медово-бальзамічний.
Додайте до страви салат зі свіжих овочів або печену картоплю — буде ситно та збалансовано.
Поради
Замість сковорідки можна обсмажити стейки на грилі — аромат буде ще яскравіший.
Для варіацій смаку додайте у сирну суміш краплю соусу табаско, гірчиці чи часник.
Замініть хамон на в’ялені томати чи гриби — вийде смачна вегетаріанська альтернатива.
Стейк із молодої капусти з хамоном і сирною шапочкою — це приклад того, як прості продукти можуть перетворитись на вишукану страву. Ніжна текстура капусти, пікантність хамону та розтоплений сир створюють ідеальний баланс смаку та аромату.