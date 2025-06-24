Вчені перетворили пластик на ліки: що про це відомо

Вчені перетворили пластик на ліки / © Unsplash

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Вчені відкрили спосіб перетворювати пластикові відходи на знеболювальне — парацетамол. У цьому їм допомагають бактерії. Зокрема, хіміки з’ясували, що звичайна кишкова паличка може бути використана для створення ліків з матеріалу, з якого роблять пластикові пляшки.

Про це пише The Guardian.

Цей прорив може зробити виробництво ліків набагато екологічнішим.

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«Зараз люди не усвідомлюють, що парацетамол отримують з нафти. Ця технологія показує, що, вперше об’єднавши хімію та біологію, ми можемо зробити парацетамол більш екологічним і водночас очистити довкілля від пластикових відходів», — пояснює Стівен Воллес, провідний автор дослідження, професор Единбурзького університету.

Як це працює: Від пластику до PABA та парацетамолу

Команда науковців взяла поліетилентерефталат (ПЕТ) — це поширений пластик, що використовується у харчовій упаковці та пляшках. Вони застосували спеціальні екологічні хімічні методи (так зване перегрупування Лоссена), щоб перетворити ПЕТ на новий матеріал.

Далі дослідники змішали цей матеріал з нешкідливим штамом кишкової палички. На їхнє здивування, матеріал перетворився на іншу речовину, відому як PABA (пара-амінобензойна кислота). Зазвичай, перегрупування Лоссена вимагає складних лабораторних умов, але в присутності кишкової палички реакція відбулася несподівано легко. Виявилося, що ключовим елементом, який дозволив цій реакції статися так просто, був фосфат. Він міститься в самій кишковій паличці.

PABA є важливою для росту бактерій та синтезу ДНК. В цьому експерименті вчені використали генетично модифіковану кишкову паличку, яка сама не могла виробляти PABA. Це змусило бактерії використовувати матеріал з ПЕТ для свого виживання та росту.

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Потім дослідники пішли далі, генетично модифікувавши кишкову паличку, додавши їй два гени — один від грибів, інший від ґрунтових бактерій. Це дозволило бактеріям перетворювати PABA безпосередньо на парацетамол.

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Майбутнє виробництва ліків

Команда стверджує, що за допомогою такої модифікованої кишкової палички вони змогли перетворити вихідний матеріал на основі ПЕТ на парацетамол менш ніж за добу. При цьому процес супроводжувався низьким рівнем викидів і давав велику кількість бажаного кінцевого продукту.

Хоча для комерційного виробництва парацетамолу за цією технологією ще потрібні додаткові дослідження та вдосконалення, отримані результати є надзвичайно перспективними.

«Це вперше відкриває шлях від пластикових відходів до парацетамолу, що неможливо за допомогою однієї лише біології і неможливо за допомогою однієї лише хімії», — підсумовує Стівен Воллес.

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