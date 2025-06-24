Ученые превратили пластик в лекарства: что об этом известно

Ученые превратили пластик в лекарства / © Unsplash

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Ученые открыли способ превращать пластиковые отходы в обезболивающее — парацетамол. В этом им помогают бактерии. В частности, химики выяснили, что обычная кишечная палочка может быть использована для создания лекарства из материала, из которого делают пластиковые бутылки.

Об этом пишет The Guardian.

Этот прорыв может сделать производство лекарств гораздо более экологичным.

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«Сейчас люди не понимают, что парацетамол получают из нефти. Эта технология показывает, что впервые объединив химию и биологию, мы можем сделать парацетамол более экологичным и одновременно очистить окружающую среду от пластиковых отходов», — объясняет Стивен Уоллес, ведущий автор исследования, профессор Эдинбургского университета.

Как это работает: От пластика до PABA и парацетамола.

Команда ученых приняла полиэтилентерефталат (ПЭТ) — это распространенный пластик, используемый в пищевой упаковке и бутылках. Они применили специальные экологические химические методы (так называемую перегруппировку Лоссена), чтобы превратить ПЭТ в новый материал.

Далее исследователи смешали этот материал с безвредным штаммом кишечной палочки. К их удивлению, материал превратился в другое вещество, известное как PABA (пара-аминобензойная кислота). Обычно перегруппировка Лоссена требует сложных лабораторных условий, но в присутствии кишечной палочки реакция произошла неожиданно легко. Оказалось, что ключевым элементом, позволившим этой реакции произойти так просто, был фосфат. Он находится в самой кишечной палочке.

PABA является важным для роста бактерий и синтеза ДНК. В этом эксперименте ученые использовали генетически модифицированную кишечную палочку, которая сама не могла производить PABA. Это заставило бактерии использовать материал из ПЭТ для своего выживания и роста.

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Затем исследователи пошли дальше, генетически модифицировав кишечную палочку, добавив ей два гена — один от грибов, другой от почвенных бактерий. Это позволило бактериям превращать PABA непосредственно в парацетамол.

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Будущее производства лекарств

Команда утверждает, что с помощью такой модифицированной кишечной палочки они смогли превратить исходный материал на основе ПЭТ в парацетамол менее чем за сутки. При этом процесс сопровождался низким уровнем выбросов и давал большое количество желаемого конечного продукта.

Хотя для коммерческого производства парацетамола по этой технологии еще нужны дополнительные исследования и усовершенствования, полученные результаты очень перспективны.

«Это впервые открывает путь от пластиковых отходов к парацетамолу, что невозможно с помощью одной только биологии и невозможно с помощью одной химии», — заключает Стивен Уоллес.

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