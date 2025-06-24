Разведка НАТО: почему два самолета кружат над Черным морем — карта

Boeing P-8A Poseidon ВМС США / © defence-blog.com

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Над Черным морем ведут разведку два самолета стран НАТО.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» в Telegram.

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведку в небе над побережьем Румынии.

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Также морской патрульный самолет ATR P-72 MPA ВМС Турции с позывным MARTI06 взлетел с турецкого аэродрома Измит и патрулирует над юго-западной частью Черного моря.

Над Черным морем ведут разведку два самолета стран НАТО / © Крымский ветер

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин попытается напасть на НАТО. Зеленский назвал опасный срок.