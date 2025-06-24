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- Украина
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Разведка НАТО: почему два самолета кружат над Черным морем — карта
Над Черным морем замечены разведывательные самолеты НАТО: морской патрульный Boeing P-8A Poseidon США и ATR P-72 MPA ВМС Турции ведут наблюдение.
Над Черным морем ведут разведку два самолета стран НАТО.
Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» в Telegram.
По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведку в небе над побережьем Румынии.
Также морской патрульный самолет ATR P-72 MPA ВМС Турции с позывным MARTI06 взлетел с турецкого аэродрома Измит и патрулирует над юго-западной частью Черного моря.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин попытается напасть на НАТО. Зеленский назвал опасный срок.