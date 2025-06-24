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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Разведка НАТО: почему два самолета кружат над Черным морем — карта

Над Черным морем замечены разведывательные самолеты НАТО: морской патрульный Boeing P-8A Poseidon США и ATR P-72 MPA ВМС Турции ведут наблюдение.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Boeing P-8A Poseidon ВМС США

Boeing P-8A Poseidon ВМС США / © defence-blog.com

Над Черным морем ведут разведку два самолета стран НАТО.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» в Telegram.

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведку в небе над побережьем Румынии.

Также морской патрульный самолет ATR P-72 MPA ВМС Турции с позывным MARTI06 взлетел с турецкого аэродрома Измит и патрулирует над юго-западной частью Черного моря.

Над Черным морем ведут разведку два самолета стран НАТО / © Крымский ветер

Над Черным морем ведут разведку два самолета стран НАТО / © Крымский ветер

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин попытается напасть на НАТО. Зеленский назвал опасный срок.

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