Розвідка НАТО: чому два літаки кружляють над Чорним морем — мапа

Boeing P-8A Poseidon ВМС США / © defence-blog.com

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Над Чорним морем ведуть розвідку два літаки країн НАТО.

Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» у Telegram.

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США прибув з авіабази Сигонелла НАТО на Сицилії і веде розвідку в небі над узбережжям Румунії.

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Також морський патрульний літак ATR P-72 MPA ВМС Туреччини з позивним MARTI06 злетів із турецького аеродрому Ізміт та патрулює над південно-західною частиною Чорного моря.

Над Чорним морем ведуть розвідку два літаки країн НАТО / © Крымский ветер

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін спробує напасти на НАТО. Зеленський назвав небезпечний термін.