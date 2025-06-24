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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Розвідка НАТО: чому два літаки кружляють над Чорним морем — мапа

Над Чорним морем помічені розвідувальні літаки НАТО: морський патрульний Boeing P-8A Poseidon США та ATR P-72 MPA ВМС Туреччини ведуть спостереження.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Boeing P-8A Poseidon ВМС США

Boeing P-8A Poseidon ВМС США / © defence-blog.com

Над Чорним морем ведуть розвідку два літаки країн НАТО.

Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» у Telegram.

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США прибув з авіабази Сигонелла НАТО на Сицилії і веде розвідку в небі над узбережжям Румунії.

Також морський патрульний літак ATR P-72 MPA ВМС Туреччини з позивним MARTI06 злетів із турецького аеродрому Ізміт та патрулює над південно-західною частиною Чорного моря.

Над Чорним морем ведуть розвідку два літаки країн НАТО / © Крымский ветер

Над Чорним морем ведуть розвідку два літаки країн НАТО / © Крымский ветер

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін спробує напасти на НАТО. Зеленський назвав небезпечний термін.

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