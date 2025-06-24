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Розвідка НАТО: чому два літаки кружляють над Чорним морем — мапа
Над Чорним морем помічені розвідувальні літаки НАТО: морський патрульний Boeing P-8A Poseidon США та ATR P-72 MPA ВМС Туреччини ведуть спостереження.
Над Чорним морем ведуть розвідку два літаки країн НАТО.
Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» у Telegram.
За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США прибув з авіабази Сигонелла НАТО на Сицилії і веде розвідку в небі над узбережжям Румунії.
Також морський патрульний літак ATR P-72 MPA ВМС Туреччини з позивним MARTI06 злетів із турецького аеродрому Ізміт та патрулює над південно-західною частиною Чорного моря.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін спробує напасти на НАТО. Зеленський назвав небезпечний термін.