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- Наука та IT
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Вчені навчили рослини рости за командою: відкриття сколихнуло науковий світ
Генетичний «вимикач» дасть змогу рослинам адаптуватися до посухи чи шкідників за лічені дні. На що ще здатна ця технологія?
Американські науковці розробили унікальний генетичний перемикач, який дозволяє вмикати або вимикати окремі гени у дорослих багатоклітинних рослинах за допомогою зовнішнього сигналу. Це перший успішний випадок застосування подібної технології у складній рослинній системі — раніше такі методи працювали лише з бактеріями.
Про це повідомив видання earth.com.
Інноваційний інструмент створили професорка Джун Медфорд (кафедра біології) та професор Ашок Прасад (кафедра хімічної та біологічної інженерії). Вони поєднали знання в галузі біології, інженерії та математичного моделювання, щоб створити точну та керовану систему. Команда синтезувала ДНК-фрагменти, протестувала їхню поведінку на комп’ютері, а потім впровадила у живі рослини.
Результати перевершили очікування. Перемикач активував або пригнічував потрібні гени в різних тканинах рослини: в корінні, пагонах і клітинах на різних стадіях розвитку. Така універсальність важлива для майбутнього практичного застосування поза межами лабораторій.
Професорка Медфорд зазначає, що цей прорив дозволить фермерам у майбутньому самостійно контролювати розвиток рослин — наприклад, запускати дозрівання врожаю або адаптацію до посухи за потреби.
Професор Прасад додає, що в майбутньому такі системи можна буде автоматизувати за допомогою машинного навчання — це прискорить розробку нових варіантів генної регуляції не лише в аграрній, а й у медичній чи космічній сферах.
Наразі інструмент перебуває на ранній стадії розробки. Проте він уже довів, що складні багатоклітинні рослини можуть бути запрограмовані на реакцію в режимі реального часу. Це відкриває можливість створення культур, які не лише виживають у складних умовах, а й активно на них реагують.
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