Вчені навчили рослини рости за командою: відкриття сколихнуло науковий світ

Паросток / © Associated Press

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Американські науковці розробили унікальний генетичний перемикач, який дозволяє вмикати або вимикати окремі гени у дорослих багатоклітинних рослинах за допомогою зовнішнього сигналу. Це перший успішний випадок застосування подібної технології у складній рослинній системі — раніше такі методи працювали лише з бактеріями.

Про це повідомив видання earth.com.

Інноваційний інструмент створили професорка Джун Медфорд (кафедра біології) та професор Ашок Прасад (кафедра хімічної та біологічної інженерії). Вони поєднали знання в галузі біології, інженерії та математичного моделювання, щоб створити точну та керовану систему. Команда синтезувала ДНК-фрагменти, протестувала їхню поведінку на комп’ютері, а потім впровадила у живі рослини.

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Результати перевершили очікування. Перемикач активував або пригнічував потрібні гени в різних тканинах рослини: в корінні, пагонах і клітинах на різних стадіях розвитку. Така універсальність важлива для майбутнього практичного застосування поза межами лабораторій.

Професорка Медфорд зазначає, що цей прорив дозволить фермерам у майбутньому самостійно контролювати розвиток рослин — наприклад, запускати дозрівання врожаю або адаптацію до посухи за потреби.

Професор Прасад додає, що в майбутньому такі системи можна буде автоматизувати за допомогою машинного навчання — це прискорить розробку нових варіантів генної регуляції не лише в аграрній, а й у медичній чи космічній сферах.

Наразі інструмент перебуває на ранній стадії розробки. Проте він уже довів, що складні багатоклітинні рослини можуть бути запрограмовані на реакцію в режимі реального часу. Це відкриває можливість створення культур, які не лише виживають у складних умовах, а й активно на них реагують.

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