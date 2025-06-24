Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл під час відновлення електромереж на Донеччині

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі продовжують працювати на Донеччині попри те, що відновлювати світло тут стає все важче та небезпечніше. Ворог атакує регіон щоденно, тож все частіше потрапляють під обстріли і бригади енергетиків. Цього разу фахівці енергокомпанії їхали на огляд лінії в одному із прифронтових населених пунктів, як поряд стався приліт FPV-дрону», - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики не постраждали, але пошкоджень зазнала автівка ремонтної бригади.

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Загалом з початку року внаслідок регулярних дронових атак були поранені двоє енергетиків.

Раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів.