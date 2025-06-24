Одна з країн ЄС ускладнила правила отримання громадянства

Паспорт / © Pixabay

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Португалія суттєво ускладнила процес набуття громадянства. Тепер, аби отримати португальський паспорт, потрібно легально прожити в країні не менше десяти років, скласти іспити з мови, знати політичну систему та права громадян, а також публічно присягнути на вірність демократичним цінностям.

Про це пише Euronews.

Ці зміни стали результатом рішення Ради міністрів Португалії, яка схвалила чотири законодавчі акти, що стосуються громадянства та імміграційної політики. За словами міністра-делегата при уряді Антоніу Лейтау Амару, відтепер строк перебування для подання на громадянство рахуватиметься не з моменту подачі заяви, а з дати отримання дозволу на проживання. Цей крок, як зазначив урядовець, спрямований на посилення зв’язку заявника з португальським суспільством.

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Окрім того, автоматичного громадянства більше не отримуватимуть діти іноземців, народжені на території Португалії. Для того, щоб така дитина стала громадянином, її батьки мають щонайменше три роки легально проживати в країні та подати відповідне клопотання. Уряд також уточнив, що сам факт народження більше не гарантує громадянства без волевиявлення.

Ще одне важливе нововведення стосується знання португальської мови, культури та політичної системи. Тепер кожен заявник має пройти обов’язкове тестування, а також надати письмову декларацію про прихильність до демократичних принципів, на яких базується держава.

Окремо скасували особливий режим для нащадків євреїв-сефардів, який раніше дозволяв спрощену натуралізацію. Тепер громадянство за походженням буде можливим лише для правнуків таких осіб і лише за умови виконання загальних умов натуралізації.

Нові правила передбачають також можливість позбавлення громадянства осіб, які були натуралізовані, якщо вони скоїли особливо тяжкі злочини, що передбачають щонайменше п’ять років ув’язнення. Це нововведення визначене як додатковий інструмент покарання, що застосовуватиметься за рішенням суду.

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Зміни торкнулися й Закону про іноземців. Тепер право на в’їзд до країни без трудового контракту буде дозволено лише для висококваліфікованих фахівців. Уряд планує співпрацювати з університетами, аби залучати таланти в рамках спеціальної програми. Крім того, іммігранти зможуть возз’єднатися з родиною тільки після двох років легального проживання в Португалії.

Щодо громадян країн, які входять до Співдружності португаломовних націй, то вони зможуть і далі в’їжджати в країну, однак їхній дозвіл на проживання буде обмежено новими правилами. Також ухвалено створення нового підрозділу прикордонної поліції в складі Публічної безпекової служби, що контролюватиме в’їзд і депортацію порушників.

Португалія цими новаціями робить ставку на глибшу інтеграцію іммігрантів у суспільство, надаючи перевагу кваліфікованим і мотивованим кандидатам, які поділяють цінності країни. Це також відповідь на зростаючі виклики безпеки та необхідність модернізації імміграційної політики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головна опозиційна партія Польщі PiS пропонує посилити правила набуття громадянства для мігрантів, які хочуть стати поляками.

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