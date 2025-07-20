Кабачкова запіканка: рецепт нашвидкуруч

Кабачкова запіканка / © Credits

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Коли за вікном спека, а організм просить легкого та поживного обіду чи вечері, найкраще рішення — овочева запіканка. Фудблогерка Eugenie Derousseau розповіла про простий, але дуже вдалий рецепт кабачкової запіканки, який стрімко набирає популярності у соціальних мережах.

Ця запіканка низькокалорійна, ніжна, ароматна та універсальна. Підійде як гарнір, основна страва чи навіть легкий сніданок. І головне, готується вона без жодної краплі олії, а отже, абсолютно дієтична.

Інгредієнти Середні кабачки 3 шт. Яйця 4 шт. Кукурудзяний крохмаль 75 г Нежирний йогурт або кисломолочний сир 200 г Сир фета чи м’який козячий сир 75 г Сіль Перець Свіжа чи сушена цибуля чи зелень

Приготування

Помийте кабачки, натріть їх на великій тертці разом із шкіркою (вона ніжна та корисна). Покладіть терті кабачки у чисте кухонне полотенце чи марлю, добре відтисніть сік. Чим більше рідини ви приберете, тим краще триматиметься форма запіканки. У великій мисці збийте яйця. Додайте сіль, перець, зелень і йогурт або сир, усе добре перемішайте. Поступово введіть кукурудзяний крохмаль, щоб не було грудочок. Додайте до суміші терті кабачки. Якщо використовуєте фету чи козячий сир, покришіть і додайте у тісто. Не потрібно солити занадто сильно, адже фета вже солона. Застеліть форму для запікання діаметром 20 см пергаментом або змастіть трохи олією. Вилийте суміш і випікайте у розігрітій духовці при 180°C 40–45 хв, поки запіканка не стане пружною та злегка рум’яною зверху. Дайте трохи охолонути перед нарізанням.

Поради

Замість фети можна використати моцарелу, пармезан або навіть твердий сир.

Додайте відварене куряче філе чи тунець і отримаєте ситніший варіант.

Для пікантності можна додати часник, мускатний горіх або паприку.

Кабачкова запіканка — це одна з тих страв, які завжди виходять і смакують як дітям, так і дорослим, а також тим, хто на дієті, або просто хоче чогось смачного та корисного.

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