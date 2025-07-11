Санкции

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Евросоюз готовит кардинальные изменения в нефтяных санкциях против России. Брюссель обсуждает введение плавающего потолка цен на российскую нефть — она будет меняться в зависимости от рыночной стоимости.

Об этом Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Новый подход предполагает, что потолок цены на российскую нефть будет на 15% ниже рыночной и будет пересматриваться каждые три месяца. Таким образом, ЕС хочет сделать санкционный механизм более динамичным и эффективным.

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«Это позволит давить на доходы Кремля и одновременно учитывать ситуацию на мировых рынках», — говорят собеседники издания.

Против более жесткого ограничения ранее выступали Греция, Кипр и Мальта, экономика которых сильно зависит от морских перевозок, в том числе транспортировка российской нефти. Однако, по данным источников, эти страны сейчас более открыты к новой идее, если она будет носить более гибкий характер.

Систему фиксированного потолка раньше активно критиковали. Как указывает Bloomberg, реальный эффект она не дала — РФ продолжает экспортировать нефть в обход ограничений, используя «теневой флот» и альтернативные механизмы оплаты.

Однако на основе этого потолка ЕС уже ввел дополнительные санкции против российской экспортной инфраструктуры.

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Введение новой системы рассматривается в рамках 18-го пакета санкций, который блокирует Словакия. Премьер Роберт Фицо настаивает на возобновлении поставок российского газа или компенсации за его потерю.

Судьба нового нефтяного ограничения также зависит от позиции США. По данным источников, Вашингтон пока не занял четкую позицию. В частности, кандидат в президенты Дональд Трамп ранее избегал заявлений по ограничению финансов РФ на войну в Украине.

Напомним, Украина и США обсудили ужесточение противовоздушной обороны и санкций против России.