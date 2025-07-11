Рейтинг поддержки Путина неожиданно упал: в чем причина

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина за неделю с 29 июня по 6 июля опустился на 4 процентных пункта — с 83% до 79%.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный российской некоммерческой организацией «Общественное мнение».

Падение рейтинга Путина стало крупнейшим с сентября-октября 2022 года, когда на фоне мобилизации он терял 5 пунктов за неделю.

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Рейтинг доверия к своему президенту у россиян также снизился на 4 пункта — с 82% до 78%.

В комментарии изданию The Moscow Times соучредитель и ведущий эксперт Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев отметил, что снижение рейтинга Путина связано с новыми факторами дискомфорта — авиационным коллапсом, отключениями Интернета, сложностями с расчетами по картам.

Отдельно российский эксперт отметил влияние на падение рейтинга Путина роста цен на коммунальные услуги, ведь первые платежки за июль пришли именно на этой неделе.

В среднем по России с 1 июля тарифы выросли на 13,4% — рекордно за десятилетие. В некоторых регионах индексация оказалась еще выше, а рекорд установил Ижевск, где тарифы взлетели на 38%.

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«Повышение тарифов оказалось гораздо большим, чем темп инфляции: люди понимают, что власть выжимает из них последнее. В общем, война постепенно проникает в повседневность — и, вероятно, население начало понимать, что это именно ее последствия, а не просто объективные факторы», — сказал Иноземцев.

Политолог Аббас Галлямов также отметил, что повышение тарифов воспринимается россиянами как доказательство того факта, что страна не выдерживает бремени войны.

Однако он назвал еще одну причину падения рейтинга Путина — ухудшение взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом.

«Россияне почувствовали себя обманутыми: они надеялись, что и СВО, и вообще период международной напряженности движутся к своему завершению, а тут вдруг поняли, что никакого конца всему этому не предвидится», — сказал Галлямов The Moscow Times.

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Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Путин «осыпает всех кучей ерунды», и пригрозил «сюрпризом» для России.