Рейтинг підтримки Путіна несподівано впав: у чому причина

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Рейтинг схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна за тиждень з 29 червня по 6 липня опустився на 4 відсоткові пункти — з 83% до 79%.

Про це свідчить опитування, проведене російською некомерційною організацією «Общественное мнение».

Падіння рейтингу Путіна стало найбільшим від вересня-жовтня 2022 року, коли на тлі мобілізації він втрачав 5 пунктів за тиждень.

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Рейтинг довіри до свого президента у росіян також знизився на 4 пункти — з 82% до 78%.

У коментарі виданню The Moscow Times співзасновник і провідний експерт Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев зазначив, що зниження рейтингу Путіна пов’язане з новими чинниками дискомфорту — авіаційним колапсом, відключеннями Інтернету, складнощами з розрахунками за картками.

Окремо російський експерт відзначив вплив на падіння рейтингу Путіна зростання цін на комунальні послуги, адже перші платіжки за липень прийшли саме цього тижня.

У середньому по Росії від 1 липня тарифи зросли на 13,4% — рекордно за десятиліття. У деяких регіонах індексація виявилася ще вищою, а рекорд встановив Іжевськ, де тарифи злетіли на 38%.

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«Підвищення тарифів виявилося набагато більшим, ніж темп інфляції: люди розуміють, що влада вичавлює з них останнє. Загалом війна поступово проникає у повсякденність — і, ймовірно, населення почало розуміти, що це саме її наслідки, а не просто об’єктивні чинники», — сказав Іноземцев.

Політолог Аббас Галлямов також наголосив, що підвищення тарифів сприймається росіянами як доказ того факту, що країна не витримує тягаря війни.

Однак він назвав ще одну причину падіння рейтингу Путіна — погіршення взаємин із президентом США Дональдом Трампом.

«Росіяни відчули себе ошуканими: вони сподівалися, що і СВО, і взагалі період міжнародної напруженості рухаються до свого завершення, а тут раптом зрозуміли, що жодного кінця всьому цьому не передбачається», — сказав Галлямов The Moscow Times.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Путін «обсипає всіх купою нісенітниць», і пригрозив «сюрпризом» для Росії.