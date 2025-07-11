В Киеве попрощались с легендарным композитором: видео

Игорь Поклад

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В Киеве попрощались с национальной легендой — композитором Игорем Покладом. Он автор полторы сотни песен, среди которых «Ой летели дикие гуси», «Села птица белокрылая на тополь», «Любимая, мечтаний хрустальных цвет». Это произведения без которых невозможно представить украинскую культуру. Игорю Покладу аплодировали сегодня в последний раз.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Игорь Поклад и родился во времена Второй мировой и умер во время российско-украинской войны. 9 июля, когда Россия осуществляла самую масштабную атаку столицы, в воздухе было более 700 целей — у них не было сил идти в укрытие, говорит Светлана Поклад. В эту ночь дома звучала молитва и горела свеча. Когда она погасла — на 84 году ушел из жизни легендарный композитор.

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«Он действительно ушел из жизни под звуки „Шахедов“, которые летели над головой, но он ушел очень мирно, очень спокойно. Бог его так любил, что при такой болезни у него не было ни капли боли», — говорит жена композитора Светлана Поклад.

Именно полномасштабное вторжение окончательно подорвало здоровье композитора. В феврале 2022 года семья Покладов оказалась в оккупации в Ворзеле. Они жили в подвале дома, пока о них не узнали волонтеры.

Светлана — жена Игоря Поклада, говорит именно после оккупации болезнь начала прогрессировать, а справиться с онкологией уже не было никакой возможности.

Игорь Поклад родился в 1941 году — в эвакуации в Кыргызстане. После окончания Второй мировой вернулся в Тернополь. Он подбирал мелодии еще в возрасте 4 лет. Потом была музыкальная школа, училище, композиторский факультет, но Игорь Дмитриевич всегда говорил, что он реализует — то, что ему дано от рождения.

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Дата публикации 19:10, 11.07.25 Количество просмотров 3 Ушел из жизни под звуки шахедов… Прощание с легендарным композитором Покладом!

Его песни стали народными:

«Это один из лучших мелодистов Украины. Тело отошло, но дух музыка все проходит все проходит, а музыка вечная его музыка вечна», — говорит композитор Александр Злотник.

«Непревзойденный мелодист мелодистов очень мало. Сколько он оставляет после себя там есть что брать там красота там гордость там любовь», — говорит певец Павел Зибров.

«Я не могу слушать эти мелодии без слез. Мы пели их в семье и они близки каждому украинцу», — говорит актриса Ольга Сумская.

Проститься с Игорем Покладом пришел Юрий Рыбчинский. Они были друзьями 60 лет. Их тандем был одним из самых плодотворных, но работать вместе они начали, когда служили в армии.

Одни мелодии Игорю Покладу приходили во сне, над другими он работал годами.

Юрий Рыбчинский говорит в какие-то момент они перестали работать вместе, но никогда не прекращали дружить.

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«Независимо, как мы работали, мы все время дружили, ни разу не поссорились — мы играли в преферанс, на бильярде в шашки, шахматы он чаще выигрывал, но я получал удовольствие что он радуется», — вспоминает он.



В жизни Игоря Поклада был период, когда он писал музыку только для театра на кино. Благодаря знакомству с мультипликатором Владимиром Дахном — музыка Поклада зазвучала в легендарном мультфильме о казаках.

Но сам Поклад, самой важной свое работой считал рок-оперу «Ирод». Но ее так и не поставили на столичной сцене.

Аплодисменты его произведениям еще тысячи раз будут звучать на многих украинских сценах, но сегодня звучали последние аплодисменты для маэстро.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ушел из жизни ПОД ЗВУКИ ШАХЕДОВ… Прощание с легендарным КОМПОЗИТОРОМ ПОКЛАДОМ!

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