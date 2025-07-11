У Києві попрощались із легендарним композитором: відео

Ігор Поклад

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У Києві попрощалися з національною легендою — композитором Ігорем Покладом. Він автор півтори сотні пісень, серед яких «Ой летіли дикі гуси», «Сіла птаха білокрила на тополю», «Кохана, мрій кришталевих цвіт». Це твори без яких не можливо уявити українську культуру. Ігорю Покладу аплодували сьогодні востаннє.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ігор Поклад і народився у часи Другої світової і помер під час російсько-української війни. 9 липня коли Росія здійснювала наймасштабнішу атаку столиці, у повітрі було понад 700 цілей — у них не було сил йдти в укриття, каже Світлана Поклад. В цю ніч вдома лунала молитва і горіла свічка. Коли вона погасла — на 84 році пішов з життя легендарний композитор.

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“Він дійсно пішов з життя під звуки “Шахедів”, які летіли над головою, але він пішов дуже мирно, дуже спокійно. Бог його так любив, що при такій хворобі у нього не було ні краплі болю”, - каже дружина композитора Світлана Поклад.

Саме повномасштабне вторгнення остаточно підірвало здоров’я композитора. У лютому 2022 року родина Покладів опинилася в окупації у Ворзелі. Вони жили у підвалі будинку, поки про них не довідалися волонтери.

Світлана — дружина Ігоря Поклада, каже саме після окупації хвороба почала прогресувати, а впоратися з онкологією вже не було ніякої можливості.

Ігор Поклад народився у 1941 році — в евакуації у Киргизстані. Після закінчення Другої світової повернувся у Тернопіль. Він підбирав мелодії ще у віці 4 років. Потім була музична школа, училище, композиторський факультет, але Ігор Дмитрович завжди казав, що він реалізує — те, що йому дано від народження.

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Дата публікації 19:10, 11.07.25 Кількість переглядів 4 Пішов з життя під звуки шахедів… Прощання з легендарним композитором Покладом!

Його пісні стали народними:

“Це один з найкращих мелодистів України. Тіло відійшло, але дух музика все проходить все минає, а музика вічна його музика вічна”, - каже композитор Олександр Злотнік.

“Неперевершений мелодист мелодистів дуже мало. Скільки він залишає після себе там є що брати там краса там гордість там любов”, - каже співак Павло Зібров.

“Я не можу слухати ці мелодії без сліз. Ми співали їх в родині і вони близькі кожному українцю”, - каже акторка Ольга Сумська.

Попрощатися з Ігорем Покладом прийшов Юрій Рибчинський. Вони були друзями 60 років. Їх тандем був одним з найбільш плідних, але працювати разом вони почали, коли служили в армії.

Одні мелодії Ігорю Покладу приходили уві сні. Над іншими він працював роками.

Юрій Рибчинський каже в якісь момент вони перестали працювати разом, але ніколи не припиняли дружити.

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“Незалежно, як ми працювали, ми весь час дружили, не разу не посварилися — ми грали в преферанс, на більярді в шашки, шахи він частіше вигравав, але я отримував задоволення що він радіє”, - згадує він.



В житті Ігоря Поклада був період коли він писав музику лише для театру на кіно. Завдяки знайомству з мультиплікатором Володимиром Дахном — музика Поклада зазвучала у легендарному мультфільмі про козаків.

Але сам Поклад, найважливішою своє роботою вважав рок-оперу “Ірод”. Але її так і не поставили на столичній сцені.

Оплески його творам ще тисячі разів звучатимуть на багатьох українських сценах, але сьогодні звучали останні оплески для маестро.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пішов з життя ПІД ЗВУКИ ШАХЕДІВ… ПРОЩАННЯ з легендарним КОМПОЗИТОРОМ ПОКЛАДОМ!

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