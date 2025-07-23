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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 23 июля будет сильной: как себя уберечь

Активность Солнца ощутимо стала сильнее.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

В среду, 23 июля, Украину накроет мощная магнитная буря.

Об этом стало известно из данных Meteoagent.

Заметим, что сегодня впервые почти за неделю солнечная активность поднялась выше зеленого или желтого уровней.

По информации Geomagnetism , скорость солнечного ветра сейчас близка к фоновому уровню. Ожидается прибытие высокоскоростного потока из корональной дыры в течение 22-23 июля. Конкретно это привело к некоему усилению геомагнитной активности к магнитной буре класса G1.

Магнитная буря 23 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 23 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря усилилась, поэтому ее влияние может быть ощутимым. Прежде всего ему подвергаются метеозависимые, люди с хроническими болезнями, беременные, а также те, кто находится под влиянием стресса.

Чтобы себя уберечь и уменьшить влияние бури, стоит:

  • спать достаточное количество времени;

  • не стрессировать, избегать эмоциональных перегрузок и конфликтов;

  • отказаться от алкоголя и напитков, содержащих кофеин;

  • больше находиться на свежем воздухе, особенно – перед сном;

  • не употреблять тяжелую пищу.

Напомним, ранее мы писали о том, как снизить влияние стресса на здоровье после обстрелов. Бессонные ночи и постоянный стресс оказывают серьезное влияние на здоровье. Они могут вызывать мигрени, слабость и другие физические и психоэмоциональные нарушения.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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