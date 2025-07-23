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Магнитная буря 23 июля будет сильной: как себя уберечь
Активность Солнца ощутимо стала сильнее.
В среду, 23 июля, Украину накроет мощная магнитная буря.
Об этом стало известно из данных Meteoagent.
Заметим, что сегодня впервые почти за неделю солнечная активность поднялась выше зеленого или желтого уровней.
По информации Geomagnetism , скорость солнечного ветра сейчас близка к фоновому уровню. Ожидается прибытие высокоскоростного потока из корональной дыры в течение 22-23 июля. Конкретно это привело к некоему усилению геомагнитной активности к магнитной буре класса G1.
Магнитная буря усилилась, поэтому ее влияние может быть ощутимым. Прежде всего ему подвергаются метеозависимые, люди с хроническими болезнями, беременные, а также те, кто находится под влиянием стресса.
Чтобы себя уберечь и уменьшить влияние бури, стоит:
спать достаточное количество времени;
не стрессировать, избегать эмоциональных перегрузок и конфликтов;
отказаться от алкоголя и напитков, содержащих кофеин;
больше находиться на свежем воздухе, особенно – перед сном;
не употреблять тяжелую пищу.
Напомним, ранее мы писали о том, как снизить влияние стресса на здоровье после обстрелов. Бессонные ночи и постоянный стресс оказывают серьезное влияние на здоровье. Они могут вызывать мигрени, слабость и другие физические и психоэмоциональные нарушения.