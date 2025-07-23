Магнітна буря 23 липня буде сильною: як себе вберегти

Магнітна буря. / © twitter.com

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У середу, 23 липня, Україну накриє потужна магнітна буря. Активність Сонця значно підвищиться і сягне К-індексу 6.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Зауважимо, що сьогодні вперше за майже тиждень сонячна активність піднялася вище зеленого чи жовтого рівнів.

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За інформацією Geomagnetism, швидкість сонячного вітру наразі близька до фонового рівня. Очікується прибуття високошвидкісного потоку з корональної діри протягом 22-23 липня. Саме це призвело до деякого посилення геомагнітної активності до магнітної бурі класу G1.

Магнітна буря 23 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря посилилася, а тому її вплив може бути відчутним. Перш за все йому піддаються метеозалежні, люди з хронічними хворобами, вагітні, а також ті, хто перебуває під впливом стресу. Під час геошторму можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби себе вберегти і зменшити вплив бурі варто:

спати достатню кількість часу;

не стресувати, уникати емоційних перевантажень та конфліктів;

відмовитися від алкоголю і напоїв, що містять кофеїн;

більше перебувати на свіжому повітрі, особливо - перед сном;

не вживати важкої їжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знизити вплив стресу на здоров’я після обстрілів. Безсонні ночі та постійний стрес серйозно впливають на здоров’я. Вони можуть спричиняти мігрені, слабкість та інші фізичні й психоемоційні порушення.

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