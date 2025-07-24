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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
182
Время на прочтение
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Погода на 24 июля: где в Украине разогреет до +34 градусов

В четверг, 24 июля, в Украине синоптики прогнозируют жаркую погоду, но ожидается переменная облачность.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине солнечно и без осадков

В Украине солнечно и без осадков / © unsplash.com

Сегодня, 24 июля, в Украине прогнозируется теплая погода. В то же время сегодня ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

«Спокойную погоду без осадков обусловит поле слабо повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, хотя свежий воздух с северо-запада распространится на западные и северные области», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура в западных и северных областях днем составит +23… 28°С. На остальной территории прогнозируют +28… 34°С.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице без осадков, переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем +23…28°С.

В Киеве будет в пределах +26…28°С.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю. По их данным, жара вернется, но в западных регионах будет комфортная погода с дождями.

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Дата публикации
Количество просмотров
182
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