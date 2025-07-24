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Погода на 24 июля: где в Украине разогреет до +34 градусов
В четверг, 24 июля, в Украине синоптики прогнозируют жаркую погоду, но ожидается переменная облачность.
Сегодня, 24 июля, в Украине прогнозируется теплая погода. В то же время сегодня ожидается переменная облачность.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
«Спокойную погоду без осадков обусловит поле слабо повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, хотя свежий воздух с северо-запада распространится на западные и северные области», — говорится в сообщении синоптиков.
Температура в западных и северных областях днем составит +23… 28°С. На остальной территории прогнозируют +28… 34°С.
Погода в Киеве и области
В Киевской области и в столице без осадков, переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем +23…28°С.
В Киеве будет в пределах +26…28°С.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю. По их данным, жара вернется, но в западных регионах будет комфортная погода с дождями.