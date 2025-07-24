Магнитная буря 24 июля: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

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В четверг, 24 июля, активность Солнца ослабит. Магнитная буря будет иметь К-индекс 4.3. В преддверии фиксировали мощный красный уровень.

Об этом стало известно из данных Мeteoagent.

Магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Впрочем, в течение суток солнечная активность была на низком уровне, произошло семь вспышек класса C. Они практически не влияют на Землю.

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Магнитная буря 24 июля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.

Напомним, мы писали о том, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе, заменив его зеленым чаем.