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Магнитная буря 24 июля: какой будет ее мощность
Магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
В четверг, 24 июля, активность Солнца ослабит. Магнитная буря будет иметь К-индекс 4.3. В преддверии фиксировали мощный красный уровень.
Об этом стало известно из данных Мeteoagent.
Магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Впрочем, в течение суток солнечная активность была на низком уровне, произошло семь вспышек класса C. Они практически не влияют на Землю.
Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.
Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.
Напомним, мы писали о том, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе, заменив его зеленым чаем.