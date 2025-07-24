Ночная атака БПЛА: в Одессе горит рынок Привоз (фото)

Последствия атаки в Одессу

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В результате очередной массированной атаки России по Одессе загорелся один из самых узнаваемых символов города — рынок Привоз.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В Одессе горит рынок Привоз! Россия атаковала город», — говорится в официальном сообщении спасателей.

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ГСЧС отмечает, что Привоз — это не просто рынок, а настоящее сердце Одессы, место, где «бурлит жизнь и чувствуется пульс города».

«Там же можно по-настоящему узнать Одессу!» — отмечают спасатели.

В настоящее время пожарные и другие службы работают на месте, ликвидируя последствия удара и пытаясь спасти историческую часть города от уничтожения.

Официальная информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.