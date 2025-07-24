ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3511
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БПЛА: в Одессе горит рынок Привоз (фото)

Россия атаковала Одессу — в результате обстрела загорелся один из самых известных символов города — рынок Привоз.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки в Одессу

Последствия атаки в Одессу

В результате очередной массированной атаки России по Одессе загорелся один из самых узнаваемых символов города — рынок Привоз.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В Одессе горит рынок Привоз! Россия атаковала город», — говорится в официальном сообщении спасателей.

ГСЧС отмечает, что Привоз — это не просто рынок, а настоящее сердце Одессы, место, где «бурлит жизнь и чувствуется пульс города».

«Там же можно по-настоящему узнать Одессу!» — отмечают спасатели.

В настоящее время пожарные и другие службы работают на месте, ликвидируя последствия удара и пытаясь спасти историческую часть города от уничтожения.

Официальная информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie