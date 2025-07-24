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Ночная атака БПЛА: в Одессе горит рынок Привоз (фото)
Россия атаковала Одессу — в результате обстрела загорелся один из самых известных символов города — рынок Привоз.
В результате очередной массированной атаки России по Одессе загорелся один из самых узнаваемых символов города — рынок Привоз.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«В Одессе горит рынок Привоз! Россия атаковала город», — говорится в официальном сообщении спасателей.
ГСЧС отмечает, что Привоз — это не просто рынок, а настоящее сердце Одессы, место, где «бурлит жизнь и чувствуется пульс города».
«Там же можно по-настоящему узнать Одессу!» — отмечают спасатели.
В настоящее время пожарные и другие службы работают на месте, ликвидируя последствия удара и пытаясь спасти историческую часть города от уничтожения.
Официальная информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.