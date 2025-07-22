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Обстрел Сумщины: количество пострадавших растет
Россия продолжает тактику террора по отношению к Сумщине.
Около 22:30 россияне нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской громады.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Два человека ранены.
Повреждены многоэтажки и нежилые помещения. Продолжается обследование территории.
Также до 11 выросло количество пострадавших в результате атак врага в Путивльской громаде.
Один человек в тяжелом состоянии. Это 24-летний мужчина. Медики госпитализируют пострадавшего в лечебное учреждение.
На месте происшествия работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.