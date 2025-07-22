Россияне ударили по жилому району Сум: есть раненые

Дрон / © ТСН.ua

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В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из самых поврежденных домов.

60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь.

После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

На месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы – пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.

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