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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по жилому району Сум: есть раненые

К счастью, при атаке на Сумы обошлось без жертв.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

  • В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из самых поврежденных домов.

  • 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь.

  • После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

  • На месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы – пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.

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