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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Пятилетний ребенок пострадал во время дроновой атаки в Сумской области

Вечером 21 июля российский дрон попал по гражданской инфраструктуре Путивльской общины. Пострадали четыре человека, среди них — пятилетний ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

Вечером 21 июля российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре Путивльской общины на Сумщине.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате атаки пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей, среди них пятилетний мальчик. По предварительным данным, госпитализация не понадобилась: всем оказана необходимая медицинская помощь на месте.

В результате попадания возник пожар, который спасатели ликвидируют. Работы по разбору завалов и документированию последствий продолжаются.

Напомним, в эту ночь армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.

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