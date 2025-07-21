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Пятилетний ребенок пострадал во время дроновой атаки в Сумской области
Вечером 21 июля российский дрон попал по гражданской инфраструктуре Путивльской общины. Пострадали четыре человека, среди них — пятилетний ребенок.
Вечером 21 июля российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре Путивльской общины на Сумщине.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
В результате атаки пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей, среди них пятилетний мальчик. По предварительным данным, госпитализация не понадобилась: всем оказана необходимая медицинская помощь на месте.
В результате попадания возник пожар, который спасатели ликвидируют. Работы по разбору завалов и документированию последствий продолжаются.
Напомним, в эту ночь армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем, разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.