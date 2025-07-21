Неожиданный торнадо пронесся по Франции: повреждены аэропорт и дома

Торнадо / © pixabay.com

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В понедельник, 21 июля, около 10:20 утра торнадо накрыл аэропорт города Тур (департамент Эндр и Луара, Франция), сформировавшись на краю мощного штормового фронта.

Об этом сообщила французская обсерватория Keraunos, специализирующаяся на наблюдении за торнадо и сильными грозами, передает BMFTV.

По данным Keraunos, явление возникло в пределах конвективной штормовой ячейки, сформировавшейся рано утром в соседнем департаменте Мэн и Луара и около 9:30 достиг Тура. В регионе в это время действовало предупреждение о желтом уровне опасности из-за грозов, изданных метеорологическим институтом Météo France.

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По оценке метеорологов, торнадо возник из так называемой мини-суперячейки - редкого вида грозы, которая требует очень нестабильных атмосферных условий: теплого, влажного воздуха у земли и сильного ветра на высоте.

Шторм нанес преимущественно вред растительности. В то же время местные СМИ сообщают о повреждении крыш не менее четырех домов в городе Рошкорбон, расположенном вблизи эпицентра торнадо.

Представители местной метеослужбы отмечают, что торнадо сопровождался характерным всасыванием воздуха и вращательными движениями - типичными для этого явления. Ситуация находится под контролем, продолжается оценка нанесенного ущерба.