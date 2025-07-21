П’ятирічна дитина постраждала під час дронової атаки на Сумщині

Вибух / © Associated Press

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Увечері 21 липня російські дрони вдарили по цивільній інфраструктурі Путивльської громади на Сумщині.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо мирних жителів, серед них — п’ятирічний хлопчик. За попередніми даними, госпіталізація не знадобилась: усім надано необхідну медичну допомогу на місці.

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У результаті влучання виникла пожежа, яку рятувальники наразі ліквідовують. Роботи з розбору завалів і документування наслідків тривають.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.