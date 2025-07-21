- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
П’ятирічна дитина постраждала під час дронової атаки на Сумщині
Увечері 21 липня російський дрон влучив по цивільній інфраструктурі Путивльської громади. Постраждали четверо людей, серед них — п’ятирічна дитина.
Увечері 21 липня російські дрони вдарили по цивільній інфраструктурі Путивльської громади на Сумщині.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо мирних жителів, серед них — п’ятирічний хлопчик. За попередніми даними, госпіталізація не знадобилась: усім надано необхідну медичну допомогу на місці.
У результаті влучання виникла пожежа, яку рятувальники наразі ліквідовують. Роботи з розбору завалів і документування наслідків тривають.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.