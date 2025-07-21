У РФ помер найстарший цивільний полонений з Енергодара

74-річний Олександр Марков / © Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

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Найстарший за віком цивільний полонений з окупованого Енергодара, 74-річний Олександр Марков не пережив російських катувань і помер у неволі.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов з посиланням на слова сина полоненого.

За його даними, Олександр Марков помер під час етапування до російського міста Усть-Лабінська. Причина смерті бранця Кремля наразі невідома.

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Літнього хворого чоловіка заарештували 8 травня 2024 року. Майже рік, до березня 2025 року, родині нічого не було відомого про його долю. Тільки цьогоріч навесні родичі дізналися, що окупаційний «суд» засудив чоловіка за так звану «державну зраду» до 14 років колонії суворого режиму з подальшим обмеженням свободи на 1 рік.

«Помер Олександр Марков 26 червня 2025 року на етапі. Це ще одне нагадування про жорстокість, з якою ворог поводиться з нашими людьми: як з військовополоненими, так і цивільними, зокрема й пенсіонерами… Очевидно одне: полон вбиває, калічить долі й життя, забирає здоровʼя та прирікає людей на жахливі випробування», — пише Орлов.

Подробиці смерті та її точна причина на жаль, наразі невідомі.

Також мер Енергодара нагадав, що станом на липень 2025 року відомо про 27 енергодарців, які залишаються в російському полоні: 7 з них — жінки, 13 — це працівники Запорізької атомної електростанції.

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Нагадаємо, у сьогоднішньому зверненні, 21 липня, Володимир Зеленський повідомив, що ведеться підготовка до нового обміну полоненими.

Раніше звільнений з російського полону житель Прикарпаття Роман Теренчин розповів, які жахи й катування йому довелося пережити.