В России умер самый старый гражданский пленный из Энергодара

74-летний Александр Марков / © Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

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Старший по возрасту гражданский пленный из оккупированного Энергодара, 74-летний Александр Марков не пережил российских пыток и скончался в неволе.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов со ссылкой на слова сына пленника.

По его данным, Александр Марков умер во время этапирования в российский город Усть-Лабинск. Причина смерти узника Кремля пока неизвестна.

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Пожилой больной мужчина был арестован 8 мая 2024 года. Почти год, до марта 2025 года, семье ничего не было известно о его судьбе. Только весной этого года родственники узнали, что оккупационный «суд» приговорил мужчину за так называемую «государственную измену» к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

«Умер Александр Марков 26 июня 2025 года на этапе. Это еще одно напоминание о жестокости, с которой враг обращается с нашими людьми: как с военнопленными, так и гражданскими, в том числе и пенсионерами… Очевидно одно: плен убивает, калечит судьбы и жизнь, забирает здоровье и обрекает людей».

Подробности смерти и ее точная причина, к сожалению, пока неизвестны.

Также мэр Энергодара напомнил, что по состоянию на июль 2025 года известно о 27 остающихся в российском плену энергодарцах: 7 из них — женщины, 13 — это работники Запорожской атомной электростанции.

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Напомним, в сегодняшнем обращении, 21 июля, Владимир Зеленский сообщил, что ведется подготовка к новому обмену пленными.

Ранее освобожденный из российского плена прикарпатский житель Роман Теренчин рассказал, какие ужасы и пытки ему пришлось пережить.