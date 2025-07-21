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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зустріч Зеленського та Путіна: в МЗС розкрили, що пропонує Україна

Україна вже висувала ініціативу організувати переговори на найвищому рівні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Зустріч Зеленського та Путіна: в МЗС розкрили, що пропонує Україна

Україна наполягає на предметних переговорах із Росією — Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив важливість того, щоб переговори з РФ у Стамбулі були зосереджені на конкретних питаннях.

Про це Андрій Сибіга заявив під час спільної пресконференції з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, що відбулася у Києві ввечері 21 липня.

«Надзвичайно важливо, аби ці зустрічі мали змістовний характер, щоб інша сторона володіла повноваженнями для обговорення ключових тем — припинення війни та досягнення перемир’я. На жаль, наразі ми цього не спостерігаємо», — заявив очільник МЗС України.

Сибіга нагадав, що українська сторона вже висувала ініціативу організувати переговори на найвищому рівні — за участю президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також президента США Дональда Трампа, лідерів європейських країн і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

«Ми переконані, що такий формат міг би істотно змінити хід подій і наблизити нас до перемир’я», — додав він.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення 21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану зустріч із представниками Росії, яка має відбутися у середу, 23 липня.

Тим часом в Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною і проєкт меморандуму. Там сказали, що нібито під час нового раунду переговорів сторони мають обмінятися документами.

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