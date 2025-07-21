ВСУ ударили по Белгородщине: уничтожены С-300 и радары РФ

ВСУ ударили по Белгородщине

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20 июля Силы обороны Украины нанесли ряд эффективных ударов по российским военным объектам, сосредоточив свои усилия на ослаблении военного потенциала РФ.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ. Украинские военные успешно поразили российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области. Это значительно снизило зону покрытия российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе.

В этой же области наши подразделения также нанесли удар по радиолокационному комплексу «Небо-М», что критически повлияло на его функциональность. Одновременно были снижены возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М «Big Bird».

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Такие скоординированные удары значительно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, уменьшая способность неприятеля прикрывать свои войска и инфраструктуру. Это способствует успешному ведению операций украинскими подразделениями.

Ослабление этих систем напрямую поддерживает усилия Украины, направленные на уменьшение возможности РФ вести агрессивную войну, атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру. Такие удары прямо подрывают способность РФ демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории.

Силы обороны Украины и дальше будут проводить операции по подрыву критически важных систем врага, поддерживающих функционирование российской военной машины. Украина будет наносить удары до тех пор, пока оккупанты не остановят свое вторжение, не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет установлен справедливый долговременный мир.

Напомним, в ночь на субботу, 19 июля, Москву атаковали БпЛА. Мэр Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере 12 двигавшихся в сторону столицы беспилотников.

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