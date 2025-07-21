ЗСУ вдарили по Бєлгородщині: знищено С-300 та радари РФ

ЗСУ вдарили по Бєлгородщині

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20 липня Сили оборони України завдали низку ефективних ударів по російських військових об’єктах, зосередивши свої зусилля на ослабленні військового потенціалу РФ.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.Українські військові успішно уразили російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області. Це значно зменшило зону покриття російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

У цій же області наші підрозділи також завдали удару по радіолокаційному комплексу «Небо-М», що критично вплинуло на його функціональність. Одночасно було знижено можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М «Big Bird».

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Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, зменшуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру. Це сприяє успішному веденню операцій українськими підрозділами.

Послаблення цих систем безпосередньо підтримує зусилля України, спрямовані на зменшення спроможності РФ вести агресивну війну, атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру. Такі удари прямо підривають здатність РФ демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території.

Сили оборони України й надалі проводитимуть операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини. Україна завдаватиме ударів доти, доки окупанти не зупинять своє вторгнення, не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде встановлено справедливий довготривалий мир.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 19 липня, Москву атакували БпЛА. Мер Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 12 безпілотників, які рухалися у бік столиці

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