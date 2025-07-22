Обстріл Сумщини: кількість потерпілих зростає

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Близько 22:30 росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Двоє людей поранені.

Реклама

Пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення. Триває обстеження території.

Також до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок атак ворога у Путивльській громаді.

Одна людина у важкому стані. Це 24-річний чоловік. Медики госпіталізують постраждалого до лікувального закладу.

На місці події працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Реклама

Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.