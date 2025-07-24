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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ночью Россия атаковала Черкасщину ракетами

В ночь на 24 июля во время атаки России в Черкассах и в окрестностях раздались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

В Черкассах в ночь на 24 июля были слышны взрывы на фоне атаки России.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных журналистов.

«В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к жителям с оговоркой.

«Черкасцы! Просим закрыть окна, детали со временем», — написал он в соцсетях.

Причины взрывов и масштабы возможных повреждений уточняются. Информация о пострадавших также отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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