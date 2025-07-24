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Ночью Россия атаковала Черкасщину ракетами
В ночь на 24 июля во время атаки России в Черкассах и в окрестностях раздались взрывы.
В Черкассах в ночь на 24 июля были слышны взрывы на фоне атаки России.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных журналистов.
«В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв», — говорится в сообщении.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к жителям с оговоркой.
«Черкасцы! Просим закрыть окна, детали со временем», — написал он в соцсетях.
Причины взрывов и масштабы возможных повреждений уточняются. Информация о пострадавших также отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.