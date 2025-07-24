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ТСН в социальных сетях

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Война
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Враг готовится к штурму Покровска — Машовец

Российские войска пытаются завершить формирующую операцию перед штурмом Покровского района обороны.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ готовится штурмовать Покровск

РФ готовится штурмовать Покровск / © Getty Images

Российская группировка войск «Центр» проводит активные наступательные действия в районе Покровска , пытаясь завершить формирующую операцию перед масштабным штурмом.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в комментарии РБК-Украина .

«Противник составом группировки войск „Центр“ проводит наступательные действия на флангах района обороны в Покровске», — отметил эксперт.

По его словам, оккупанты пытаются прорваться к Родинскому с востока и северо-востока, а также обойти Мирноград с севера.

Кроме того, противник активизировался и юго-западнее Покровска, в частности в районах населенных пунктов Удачное, Муравко и Новониколаевка, совершая наступление по обоим берегам реки Солона.

«По сути, противник пытается продвигаться. Не все у него получается так, как ему хочется, ведь темпы у него, скажем, не очень большие», – объяснил Машовец.

Аналитик подчеркивает, что хотя действия россиян свидетельствуют о попытке охватить Покровский район по нескольким сторонам, быстрого прорыва им достичь не удается.

Ранее сообщалось, что офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады «Анна Киевская» Артем Прибыльнов заявил, что в настоящее время боевые действия ведутся в окрестностях Покровска и в районе населенного пункта Шевченко .

Мы ранее информировали, что российские войска сконцентрировали большие силы на Покровском направлении и продолжают активные попытки штурма города по трем направлениям .

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