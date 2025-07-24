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- Війна
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Ворог готується до штурму Покровська — Машовець
Російські війська намагаються завершити формуючу операцію перед штурмом Покровського району оборони.
Російське угруповання військ «Центр» проводить активні наступальні дії в районі Покровська, намагаючись завершити формуючу операцію перед масштабним штурмом.
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у коментарі РБК-Україна.
«Противник складом угруповання військ „Центр“ проводить наступальні дії на флангах району оборони в Покровську», — зазначив експерт.
За його словами, окупанти намагаються прорватися до Родинського зі сходу та північного сходу, а також обійти Мирноград з півночі.
Окрім того, противник активізувався і південно-західніше Покровська, зокрема в районах населених пунктів Удачне, Муравка та Новомиколаївка, здійснюючи наступ по обох берегах річки Солона.
«По суті, противник намагається просуватись. Не все у нього виходить так, як йому хочеться, адже темпи у нього, скажімо, не дуже великі», — пояснив Машовець.
Аналітик підкреслює, що хоча дії росіян свідчать про спробу охопити Покровський район з кількох боків, швидкого прориву їм досягти не вдається.
Раніше повідомлялося, що офіцер відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» Артем Прібильнов заявив, що наразі бойові дії точаться на околицях Покровська та в районі населеного пункту Шевченко.
Ми раніше інформували, що російські війська сконцентрували великі сили на Покровському напрямку та продовжують активні спроби штурму міста з трьох напрямків.