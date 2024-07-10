Як обрати стиглий та солодкий кавун: допоможе не лише постукування

Ось-ось вже розпочнеться сезон кавунів і, щоб не прогадати і вибрати дійсно смачну ягоду, потрібно знати кілька важливих правил.

Більшість використовує метод постукування, щоб за звуком зрозуміти, чи кавун стиглий. Однак, він працює не завжди, а тому краще додатково спробувати й інші методи, щоб підстрахуватися.

Насамперед, звертайте увагу на симетричність та однорідну форму кавуна. Якщо форма порушена, це можна означати, що плід вирощувався у неправильних умовах чи дозрівав нерівномірно.

Далі огляньте шкірку. Добре стиглий кавун відрізняється темно-зеленим кольором з більш темними смужками, не слід брати ягоди, які мають м'які плями чи є надто блідими.

Звичайно ж, можна постукати по кавуну. Якщо він стиглий, тоді звук буде схожий на барабан. Такий кавун солодкий, має багато соку. Також вважається, що чим важча ягода, тим вона ароматніша і соковитіша.

Перед тим, як придбати кавун, обов'язково зверніть увагу на його "живіт". Тобто те місце, яким він лежав на землі. Повністю стигла ягода там буде золотисто-жовта чи кремова. Додатково зверніть увагу на коричневі прожилки на поверхні кавуна. Їхня наявність вказує на високий вміст цукру.

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