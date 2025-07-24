ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Атака БпЛА на Одесу: влада розповіла про наслідки

У ніч на 24 липня Росія здійснила масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У ніч на 24 липня російські війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі, внаслідок чого виникла низка пожеж та пошкоджень у різних районах міста.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж», — зазначив очільник ОВА.

За його словами, унаслідок обстрілу сталося займання двох поверхів житлової багатоповерхівки, покрівлі двоповерхового будинку, а також торговельних павільйонів та автозаправної станції.

Окрім того, зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Усі профільні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie