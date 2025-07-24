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Атака БпЛА на Одесу: влада розповіла про наслідки
У ніч на 24 липня Росія здійснила масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками.
У ніч на 24 липня російські війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі, внаслідок чого виникла низка пожеж та пошкоджень у різних районах міста.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж», — зазначив очільник ОВА.
За його словами, унаслідок обстрілу сталося займання двох поверхів житлової багатоповерхівки, покрівлі двоповерхового будинку, а також торговельних павільйонів та автозаправної станції.
Окрім того, зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.
Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Усі профільні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.