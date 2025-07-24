Атака БпЛА на Одесу: влада розповіла про наслідки

Робота сил ППО / © Getty Images

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У ніч на 24 липня російські війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі, внаслідок чого виникла низка пожеж та пошкоджень у різних районах міста.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж», — зазначив очільник ОВА.

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За його словами, унаслідок обстрілу сталося займання двох поверхів житлової багатоповерхівки, покрівлі двоповерхового будинку, а також торговельних павільйонів та автозаправної станції.

Окрім того, зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Усі профільні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.